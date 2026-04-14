अशोक खरातचा एन्काउंटर होण्याची शक्यता; खासदार प्रणिती शिंदेंनी व्यक्त केली शंका

सोलापुरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अभिवादन केले. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी अशोक खरातच्या संदर्भात मोठं विधान केलं.

माध्यमांशी बोलताना खासदार प्रणिती शिंदे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 14, 2026 at 5:16 PM IST

सोलापूर : राज्यात मंगळवारी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती उत्साहात साजरी होत आहे. जयंतीनिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी मुंबईतील चैत्यभूमी, नागपुरातील दीक्षाभूमीसह राज्यातील विविध शहरात बौद्ध अनुयायी मोठ्या संख्येनं उपस्थित आहेत. दरम्यान, सोलापुरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी काँग्रेस खासदार प्रणिती शिंदे उपस्थित होत्या. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर प्रतिक्रिया देत अशोक खरातबाबत मोठं विधान केलं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान धोक्यात : "भाजपामुळं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेलं संविधान धोक्यात आलं आहे. देशाच्या लोकशाहीला खूप मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सध्याच्या काळात संविधान टिकवणं गरजेचं झालं आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं संविधान टिकवणं हीच खरी जयंती आहे," अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिली.

प्रणिती शिंदेंचा भाजपाला टोला : "उद्यापासून (दि.15) तीन दिवसांचं अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षणाचं विधेयक पारित होणार आहे. महिला आरक्षण अगोदरच दिलंय. तीस महिन्यानंतर सत्ताधारी पक्षाला जाग आलीय," असं म्हणत खासदार प्रणिती शिंदे यांनी भाजपाला टोला लगावला आहे.

भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत मोठं विधान : "दिवसेंदिवस भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाची व्याप्ती वाढत आहे. महिला अत्याचार प्रकरणी एसआयटी चौकशी सुरू असलेल्या खरातचे विविध कारनामे बाहेर येत आहेत. त्याच्या प्रकरणांमध्ये अनेकांचा सहभाग आहे. यासह अशोक खरातबरोबर अनेक मोठ-मोठी नावं जोडलेली आहेत. भविष्यात भोंदूबाबा अशोक खरातचा एन्काऊंटर होऊ शकतो," अशी शंका खासदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापुरात माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली. प्रणिती शिंदेंच्या वक्तव्यानं खळबळ उडाली आहे.

खरातला चौथ्या गुन्ह्यात 5 दिवसांची पोलीस कोठडी : भोंदूबाबा अशोक खरातच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. खरातला सोमवारी तिसऱ्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. यानंतर, खरातला चौथ्या गुन्ह्यात अटक करण्यासाठी न्यायालयात तपास अधिकाऱ्यांनी अर्ज सादर केला होता. यानंतर आता खरातला नाशिक जिल्हा न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर करण्यात आलं होतं. न्यायालयानं त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांना अशोक खरातनं महिलांना दिलेल्या गुंगीच्या औषधाचा तपास करायचा आहे. यासाठी पोलिसांनी कोठडीची मागणी केली होती.

