खासदार पार्थ पवार 27 फेब्रुवारीला 2027 बोहल्यावर चढणार; विवाहासंदर्भातील धार्मिक शंकांचं शंकराचार्यांकडून निरसन
खासदार पार्थ पवार यांचा विवाह 27 फेब्रुवारी 2027 रोजी बारामती येथे होणार असून, विवाहासंदर्भातील धार्मिक शंकांचं शंकराचार्यांकडून निरसन करण्यात आलंय.
Published : July 24, 2026 at 10:02 AM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार पार्थ पवार यांच्या लग्नाविषयी चर्चा होत असून, खासदार पार्थ पवार यांच्या लग्नासंबंधी धार्मिक शंकांचं निरसन करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उमेश पाटील यांनी शंकराचार्यांची भेट घेऊन मार्गदर्शन घेतलं आणि त्याच ठिकाणी विवाहाच्या तारखेची आणि ठिकाणाची माहिती दिली.
...तर एका वर्षाच्या आत विवाह करणे आवश्यक : समाजामध्ये कुटुंबातील वडिलांचं किंवा आईचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबात जर लग्नकार्य होणार असेल तर एका वर्षाच्या आत विवाह करणं आवश्यक असतं अन्यथा पुढील 3 वर्ष घरात लग्नकार्य करता येत नाही, अशी यासंदर्भात समजूत प्रचलित आहे. या संदर्भात करवीर पीठाचे शंकराचार्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. करवीर शंकराचार्य पीठाला छत्रपती शाहू महाराजांशी ऐतिहासिक संदर्भ असल्याने या लग्नकार्याच्या संबंधित प्रचलित रूढी, परंपरा तथा समजुती संदर्भात वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शन घेण्यात आलं.
धर्मशास्त्रानुसार आवश्यक विधी आणि संस्कार होणं गरजेचं : कुटुंबातील वडिलांचे निधन झाले असले तरी धर्मशास्त्रानुसार आवश्यक ते विधी आणि संस्कार योग्य प्रकारे पार पाडणे गरजेचं असतं. परंतु एका वर्षाच्या आत विवाह करणे बंधनकारक नसतं. त्यामुळे या संदर्भात कोणताही गैरसमज ठेवण्याचे कारण नाही, असं शंकराचार्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती उमेश पाटील यांनी दिली. दरम्यान, खासदार पार्थ पवार यांचा विवाह 27 फेब्रुवारी 2027 रोजी बारामती येथे संपन्न होणार आहे. त्यापूर्वी जुलै 2026 या महिन्याच्या 29 तारखेला अत्यंत साध्या आणि कौटुंबिक वातावरणात, मोजक्या नातेवाईकांच्या आणि फक्त निमंत्रित यांच्या उपस्थितीत साखरपुडा समारंभ पार पडणार आहे.
पार्थ पवारांच्या होणाऱ्या वधूचं नाव "कायनात दारा" : तसेच पार्थ पवार यांच्या होणाऱ्या वधूचं नाव 'कायनात दारा' असून, त्या मूळच्या चंदीगड येथील आहेत, सध्या दिल्ली येथे वास्तव्यास आहेत. मागील काही दिवसांपासून काही माध्यमांमध्ये त्यांच्या जन्म ठिकाणासंदर्भात आणि नावाच्या संदर्भात चुकीची, त्रुटी पूर्ण आणि दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित होत असल्याचे निदर्शनास आलंय.
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