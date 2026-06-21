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ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा निर्णय; आज-उद्या कार्यकर्ते आणि जनतेशी चर्चा करून भूमिका स्पष्ट करणार

खासदार ओमराजे निंबाळकर आज-उद्या राजकीय भूमिका जाहीर करणार आहेत. पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

Omraje Nimbalkar
खासदार ओमराजे निंबाळकर (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 21, 2026 at 1:00 PM IST

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पुणे : राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदार हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सुरू आहे. या सहा खासदारांपैकी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याची चर्चा सुरू आहे. मात्र, आज त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत, "माझ्या मतदारसंघातील नागरिकांशी चर्चा करून आज किंवा उद्या निर्णय जाहीर करणार आहे," असं सांगितलं.

मतदारसंघातील नागरिकांशी चर्चा करुन निर्णय जाहीर करणार : गेल्या काही दिवसांपासून खासदार ओमराजे निंबाळकर हे पुण्यातील बाणेर परिसरातील निवासस्थानी राहत होते. आज सकाळी ते त्यांच्या मतदारसंघाकडे रवाना झाले. काल पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर ओमराजे निंबाळकर यांनी त्यांची राजकीय भूमिका बदलली असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ते आज मतदारसंघातील नागरिक, कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आज किंवा उद्या पुढील भूमिका जाहीर करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना खासदार ओमराजे निंबाळकर (ETV Bharat Reporter)

गोवर्धनवाडी येथे बोलावली बैठक : यावेळी बोलताना ओमराजे निंबाळकर म्हणाले, "उद्धवजी, आदित्यजी आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुटुंबाबद्दल माझ्या तोंडून कधीही एकही चुकीचा शब्द गेलेला नाही आणि जाणारही नाही. मी धाराशिव जिल्ह्यातील गोवर्धनवाडी येथे बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीत कार्यकर्ते आणि सामान्य जनतेशी सविस्तर चर्चा करूनच माझी पुढील राजकीय दिशा स्पष्ट करेन." ते पुढे म्हणाले, "मला कोणत्याही अतिरिक्त सुरक्षेची गरज नाही. मी माणसातला माणूस आहे. सामान्य माणसाने माझं नेतृत्व घडवलं आहे आणि मी नेहमी त्यांच्यातच राहणार आहे."

तब्बल 20 वर्षांनंतर शनिवारीच लागाला निकाल : पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाच्या निकालाबाबत बोलताना ओमराजे निंबाळकर म्हणाले, "3 जून 2006 रोजी माझ्या वडिलांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. तो दिवस शनिवार होता. दुर्दैवाने, तब्बल 20 वर्षांनंतर काल या प्रकरणाचा निकाल लागला आणि तो दिवसही शनिवारच होता. 20 वर्षांनंतर काल आम्हाला आणि आमच्या संपूर्ण कुटुंबाला तेच दुःख आणि त्या वेदना पुन्हा अनुभवाव्या लागल्या."

माझ्या वडिलांना मारलं कुणी? : या न्यायासाठी आमचे कुटुंब गेली 20 वर्षे अविरत लढत असून न्यायालयाने हे मान्य केलं की हत्येचा उद्देश होता. तसेच ही हत्या राजकीय वैमनस्यातून झाली होती. सर्व पुरावे समोर असतानाही शेवटी न्यायालयाकडून संशयाचा फायदा देऊन सर्वांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. मग प्रश्न हाच उरतो की, जर मोटिव्ह सिद्ध झाला, राजकीय वैमनस्य सिद्ध झाले, तर मग माझ्या वडिलांना मारलं कुणी?, आम्ही या विरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

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खासदार ओमराजे निंबाळकर
NIMBALKAR ON UDDHAV THACKERAY
ऑपरेशन टायगर
OPERATION TIGER
OMRAJE NIMBALKAR ON OPERATION TIGER

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