'बदनाम करण्याचा सुनियोजित कट, शिर्डीतील गुन्हेगारीवर मौन का?' ड्रग्ज प्रकरणावरुन निलेश लंके यांचा पलटवार
अहिल्यानगर ड्रग्ज प्रकरणी मोठे मासे बाहेर काढा, अन्यथा मीच नावं जाहीर करेन, असा इशारा सुजय विखे यांनी पोलिसांना दिला. यावरुन निलेश लंके यांनी प्रत्युत्तर दिलं.
Published : January 24, 2026 at 1:45 PM IST
अहिल्यानगर : ड्रग्ज प्रकरणावरुन सध्या अहिल्यानगरचं राजकारण तापलं आहे. माजी खासदार आणि भाजपा नेते सुजय विखे पाटील यांनी थेट पोलिसांनाच इशारा दिलाय. यावर आता राष्ट्रवादी - शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार निलेश लंके यांनी प्रत्युत्तर दिलं. "पारनेर तालुका आणि माझी राजकीय बदनामी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक आरोपांची मालिका रचली जात आहे," असा थेट आणि परखड आरोप करत खासदार निलेश लंके यांनी नगर येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. ड्रग्ज प्रकरणापासून ते नगर–मनमाड रस्त्याच्या कामापर्यंत, तसेच घोटाळे आणि राजकीय स्टंटबाजीवर त्यांनी एकामागोमाग एक प्रश्न उपस्थित करत आरोपकर्त्यांची कोंडी केली.
आरोप करून दिशाभूल केली : ड्रग्ज प्रकरणात सत्य झाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एलसीबीचा कर्मचारी श्यामसुंदर गुजर ड्रग्ज प्रकरणात अडकला असून, तो पूर्वी पारनेरमध्ये कार्यरत होता. याचा संदर्भ देत निलेश लंके म्हणाले, "ड्रग्ज नेमकं कोणाच्या घरात सापडलं? त्या कर्मचाऱ्याला एलसीबीमध्ये नेमण्यासाठी कोणी शिफारस केली? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. मात्र, या प्रश्नांची उत्तरं देण्याऐवजी पारनेर आणि माझ्यावर आरोप करून दिशाभूल केली जात आहे."
शिर्डीत नेमकं काय सुरू आहे? याची चौकशी का होत नाही?असा सवाल उपस्थित करत लंके यांनी गंभीर मुद्दा मांडला. "सचिन गीधे या शेतकरी कुटुंबातील तरुणाला जाळून मारण्यात आलं. मृतदेहही मिळाला नाही. त्या प्रकरणातील आरोपी कोण? त्यावर कुणीच का बोलत नाही?" असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
लंके यांनी विचारले प्रश्न : ग्रोअर प्रकरणातील हजार, बाराशे कोटींच्या कथित घोटाळ्यावर बोट ठेवत निलेश लंके म्हणाले, "तो घोटाळा करणारा साळवे कोणाचा कार्यकर्ता होता? आरोपींना अटक होऊ नये म्हणून सवलत कोणी दिली? तपास एखाद्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाकडंच का सोपवण्यात आला? या प्रश्नांची उत्तरं जनतेला मिळाली पाहिजेत."
नगर-मनमाड रस्ता; आरोप नव्हे, काम बोलतं : नगर-मनमाड रस्त्यावर होत असलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना लंके म्हणाले, "पाच वर्षे खासदार असताना हा रस्ता का झाला नाही? रस्ता मृत्यूचा सापळा बनला होता. शेकडो लोकांचे बळी गेले. मी खासदार झाल्यानंतर पहिल्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकलं. नवा ठेकेदार नेमला आणि आज काम वेगानं सुरू आहे. राजकीय स्टंटबाजी नव्हे, प्रत्यक्ष कामावर भर दिला. काही लोक पाहणी करून फोटोसेशन करतात. आम्ही प्रत्यक्ष काम करतो. खासदार नसतानाही काम केलं आणि आजही करत आहोत.
सिस्पे घोटाळ्यावर थेट खुलासा : सिस्पे घोटाळ्याच्या आरोपांवर निलेश लंके यांनी प्रतिक्रिया दिली. "इन्फिनिटी कंपनीच्या उद्घाटनासाठी निमंत्रण होतं म्हणून आम्ही गेलो. उद्घाटनाला जाणं म्हणजे गुंतवणूक करणं नव्हे. माझा किंवा कोणत्याही कार्यकर्त्याचा या घोटाळ्याशी संबंध नाही," असं म्हणत लंके यांनी आरोप फेटाळले. "कोणाला तरी पुढं करून प्रेस घ्यायला लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण, हे प्रयत्न अपयशी ठरत आहेत. कुत्रे भुंकतात, हत्ती चालत राहतो," अशा ठाम शब्दांत खासदार निलेश लंके यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
