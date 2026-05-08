ETV Bharat / state

लवकरच पुन्हा सेवेत रुजू होईन; रुबी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असलेल्या खासदार निलेश लंके यांचं आवाहन

खासदार निलेश लंके (Nilesh Lanke) यांची प्रकृती बिघडल्यामुळं त्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पुण्यातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांनी समर्थकांना काळजी न करण्याचं आवाहन केलं आहे.

MP Nilesh Lanke
खासदार निलेश लंके (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 8, 2026 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यानं त्यांना पुण्यातील रुबी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांच्या प्रकृतीबाबत समर्थकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अशा परिस्थितीत स्वतः खासदार लंके यांनी प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगत कार्यकर्ते आणि नागरिकांना काळजी न करण्याचं आवाहन केलंय.


प्रकृतीवर धावपळ आणि वाढत्या उन्हाचा परिणाम : एक मे रोजी तामिळनाडू येथील जंजी गडावर आयोजित गड संवर्धन मोहिमेत खासदार लंके यांनी तब्बल सात ते आठ तास प्रत्यक्ष श्रमदान करत स्वच्छता मोहिमेत सहभाग घेतला होता. त्यानंतर सततचे दौरे, कार्यक्रम, जनसंपर्कासाठी सुरू असलेली अविरत धावपळ आणि वाढत्या उन्हाचा परिणाम त्यांच्या प्रकृतीवर झाल्याचं सांगितलं जात आहे. गेल्या काही दिवसापासून त्यांना अस्वस्थ वाटत असल्यानं सुरुवातीला अहिल्यानगरमध्ये उपचार सुरू होते. मात्र, प्रकृती अधिक खालावल्यानं डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांना तातडीनं पुण्यात हलवण्यात आलं.


काळजी करू नये, मी लवकरच पुन्हा आपल्या सेवेत रुजू होईन : खासदार निलेश लंके यांनी स्वतः आपल्या प्रकृतीबाबत प्रतिक्रिया देत समर्थकांना दिलासा दिलाय. त्यांनी म्हटलं आहे की,"सततचे कार्यक्रम, आपणापर्यंत पोहोचण्यासाठी करावी लागणारी धावपळ आणि यावर्षीच्या उन्हाचा कहर यामुळं गेल्या दोन-चार दिवसापासून मला बरं वाटत नव्हतं. त्यामुळं दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं होतं. पुढील उपचारासाठी आज मी रुबी हॉस्पिटल, पुणे येथे दाखल झालो आहे. माझी तब्येत स्थिर असून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार काही दिवस सक्तीची विश्रांती घ्यावी लागणार आहे. आपल्या सदिच्छा, शुभेच्छा आणि आशीर्वादाचे बळ माझ्या पाठीशी आहे. त्यामुळं काळजी करू नये, मी लवकरच पुन्हा आपल्या सेवेत रुजू होईन".

लंके अचानक आजारी पडल्यामुळं राज्यात मोठी चर्चा : दरम्यान, पुण्याकडं रवाना होताना डॉक्टरांची विशेष टीम त्यांच्यासोबत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुण्यातील तज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर पुढील उपचार सुरू आहेत. राजकीयदृष्ट्या सक्रिय आणि जनसंपर्कासाठी ओळख असलेले खासदार निलेश लंके अचानक आजारी पडल्यानं अहिल्यानगरसह राज्यात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

हेही वाचा -

  1. शिष्यवृत्ती प्रश्नपत्रिकांच्या काठिण्य पातळीबाबत सुधारणा करा; खासदार निलेश लंके यांचे परीक्षा परिषदेला पत्र
  2. मला बोलून तिकीट देऊन आमदार उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीच केले, खासदार निलेश लंके भावुक
  3. औरंगजेब राष्ट्रपुरुष नाही, कबर हटविण्यात गैर नाही - खासदार निलेश लंके

TAGGED:

खासदार निलेश लंके
रुबी हॉस्पिटल
RUBY HOSPITAL PUNE
NILESH LANKE
MP NILESH LANKE HEALTH UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.