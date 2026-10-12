जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत लंके-लोखंडेंची वज्रमूठ; प्रस्थापितांसमोर आव्हान, बिनविरोध निवडणुकीला पाठिंबा
अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत खासदार निलेश लंके आणि माजी खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी एकत्र येत प्रस्थापितांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे.
Published : October 12, 2026 at 3:44 PM IST
अहिल्यानगर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीवरून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच या प्रक्रियेत सर्वांना समान न्याय मिळावा आणि कोणालाही जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवू नये, अशी भूमिका खासदार निलेश लंके आणि माजी खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी मांडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं.
बैठकीला पदाधिकारी उपस्थित : जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भात शिर्डीत बैठक पार पडली. या बैठकीला नगर दक्षिणचे खासदार निलेश लंके, शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार सदाशिव लोखंडे, अकोल्याचे युवा नेते अमित भांगरे, शिवसेनेचे नेते नानासाहेब खेवरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संदीप वरपे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
तरच निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते : अहिल्यानगर जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी याला आपला शंभर टक्के पाठिंबा असल्याचं खासदार निलेश लंके यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, बिनविरोध निवडणुकीच्या नावाखाली काही लोकांना जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवलं जात असेल, तर ते योग्य नसल्याचं त्यांनी ठणकावून सांगितलं. वैयक्तिक द्वेष, राजकीय मतभेद आणि आकस बाजूला ठेवून सर्वांना विश्वासात घेतलं पाहिजे. विरोधक असला तरी तो चांगले काम करत असेल तर त्यालाही संधी मिळाली पाहिजे. प्रत्येकाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली तरच निवडणूक बिनविरोध होऊ शकते, असं लंके यांनी स्पष्ट केलं.
आमच्यासाठी संस्था सर्वांत महत्त्वाची : बाळासाहेब थोरात यांच्याबाबत बोलताना लंके म्हणाले, "बाळासाहेब थोरात कालही आमचे नेते होते. आजही आहेत आणि उद्याही राहतील. ही सहकारी संस्था असून या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांच्याशी अद्याप कोणताही संवाद झालेला नाही, परंतु जेव्हा प्रत्येकाची भूमिका जिल्हा बँकेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या कामधेनूच्या हिताची असेल तेव्हा आपण सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे. याच भावनेतून आम्ही सर्वजण एकत्र आलो आहोत. यामध्ये कोणताही पक्ष नाही. आमच्यासाठी संस्था सर्वात महत्त्वाची आहे. बँकेची निवडणूक बिनविरोध होत असेल तर आम्ही कोणाबरोबरही बसून चर्चा करायला तयार आहोत."
कर्जवाटप करताना समान संधी मिळाली पाहिजे : माजी खासदार सदाशिव लोखंडे यांनीही बिनविरोध निवडणुकीला पाठिंबा दर्शवताना सर्व पक्षांच्या नेत्यांना विश्वासात घेण्याची गरज व्यक्त केली. जिल्हा बँकेत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्याचा उल्लेख करत या ठेवी सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. कारखान्यांना कर्ज देण्यास आपला विरोध नसल्याचं स्पष्ट करतानाच, शेतकऱ्यांच्या मुलांनाही उद्योग आणि व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे, अशी मागणी लोखंडे यांनी केली. कर्जवाटप करताना केवळ ठराविक गट किंवा कारखान्यांना प्राधान्य न देता सर्व घटकांना समान संधी मिळाली पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं.
राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होणार का? : नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना दोन ते तीन टक्के रिबेट दिले जात असताना. नियमित परतफेड न करणाऱ्या कारखान्यांनाही सवलती मिळत असल्याच्या मुद्द्यावर लोखंडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या उसाला न्याय मिळावा, त्यांच्या ठेवींना धोका निर्माण होऊ नये आणि बँकेच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण व्हावे यासाठीच आपली भूमिका असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसंदर्भात खासदार नीलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील चर्चा करण्यात येणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि शिवसेनेचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी भेटीनंतर पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. बिनविरोध निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सर्वांना सामावून घेतलं जातं की राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होतो. याकडं आता संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
जिल्ह्यात मोठी घडामोड घडली : अहिल्यानगर जिल्हा बँकेवर नेहमीच जिल्ह्यातील मातब्बर विखे, थोरात आणि गडाख गटाचे वर्चस्व राहिले आहे. त्यात गेल्या काही वर्षांत बाळासाहेब थोरात गटाचा वरचष्मा राहिला आहे. मात्र जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे बदलल्यानंतर होणाऱ्या यंदाच्या निवडणुकीत सुरुवातीला भाजपा नेते आणि विधानसभेचे सभापती राम शिंदे यांनी निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी नाट्यमय घडामोडी घडल्या आणि शिंदे यांनी माघार घेतली होती. त्यानंतर जिल्ह्यात मोठी घडामोड घडली. भाजपाचे माजी खासदार सुजय विखे यांनी थेट आपले राजकीय विरोधक असलेल्या काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या संगमनेरमधील अमृतकुटी या गेस्ट हाऊसवर जात विरोधकांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीला अनेक नेते उपस्थित होते. मात्र राष्ट्रवादीचे खासदार नीलेश लंके, माजी खासदार सदाशिव लोखंडे, संगमनेरचे विद्यमान आमदार अमोल खताळ आणि नेवाशाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे हे उपस्थित नव्हते. त्यानंतर निवडणुकीच्या आखाड्याचं चित्रच बदलल्याचं दिसून आलं. एकीकडं नेवासा व शेवगावमधून माजी आमदार शंकरराव गडाख आणि बँकेचे माजी अध्यक्ष चंद्रशेखर घुले यांची बिनविरोध निवड झाली तर दुसरीकडं साखर कारखानदार विरुद्ध विस्थापित अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
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