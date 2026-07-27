ETV Bharat / state

कर्जतमधील 'नीट'ची विद्यार्थिनी अंकिता सांगळेची आत्महत्या, खासदार निलेश लंके यांचा सरकारवर गंभीर आरोप

कर्जत तालुक्यातील नीटची विद्यार्थिनी अंकिता सांगळे हिनं आत्महत्या केली. यावरुन खासदार निलेश लंके यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले.

NEET aspirant Ankita Sangle suicide
आत्महत्या केलेली अंकिता सांगळे आणि तिनं लिहिलेली सुसाईड नोट (Karjat Police/ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 27, 2026 at 8:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर - कर्जत तालुक्यातील जलालपूर येथील नीटची विद्यार्थिनी अंकिता सुरेश सांगळे हिनं आत्महत्या केली. यानंतर रविवारी खासदार निलेश लंके यांनी तिच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचं सांत्वन केलं. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. तसेच, आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना शासनाने भरीव आर्थिक मदत द्यावी आणि हा गंभीर प्रश्न संसदेच्या अधिवेशनात उपस्थित करणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. नीट-यूजी फेरपरीक्षेतील कथित गैरप्रकारामुळं विद्यार्थ्यांचं भविष्य उद्ध्वस्त होत असून, त्याची नैतिक जबाबदारी सरकारवरच आहे, असा घणाघत खासदार निलेश लंके यांनी केला.

परीक्षा व्यवस्थेच्या अपयशाचं उदाहरण - लंके म्हणाले की, नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहारामुळं देशभरातील विद्यार्थ्यांचं जीवन अंधकारमय झालं आहे. आतापर्यंत 23 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा त्यांनी केला. कर्जत तालुक्यातील जलालपूर येथील अंकिता सांगळे हिची आत्महत्या ही केवळ वैयक्तिक नैराश्याची घटना नसून, संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेच्या अपयशाचं भयावह उदाहरण असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

नीट पेपरफुटीवरुन सरकारवर टीका करताना खासदार निलेश लंके (ETV Bharat Reporter)

फेरपरीक्षेत 166 गुण मिळाले - अंकितानं आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये फेरपरीक्षेत अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाल्यामुळं ती नैराश्यात गेल्याचं नमूद केलं आहे. पहिल्या परीक्षेतील उत्तरतालिकेनुसार तिला सुमारे 350 गुण मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, फेरपरीक्षेत केवळ 166 गुण मिळाल्यानं तिच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या स्वप्नाला मोठा धक्का बसला. या धक्क्यातूनच तिनं टोकाचं पाऊल उचलल्याचं लंके यांनी सांगितलं.

विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला सरकार कारणीभूत - "या संपूर्ण प्रकाराला सरकार आणि पेपरफुटीमध्ये सहभागी असलेले सर्वजण जबाबदार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्यांना कोणतीही माफी मिळता कामा नये," अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

karjat neet student suicide
अंकिताने लिहिलेली सुसाईड नोट (Karjat Police/ETV Bharat Reporter)

"अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथील जलालपूर भागात राहणाऱ्या अंकिता सांगळे हिनं 'नीट'च्या फेरपरीक्षेत 166 गुण मिळवल्यानंतर आत्महत्या केली. कर्जत पोलिसांनी आत्महत्येची नोंद केली असून, पुढील तपास सुरू आहे." - कर्जत पोलीस

मानसिक तणावाखाली होती - दरम्यान, कर्जत तालुक्यातील जलालपूर येथील अंकिता सुरेश सांगळे (वय 19) हिनं 21 जून रोजी झालेली नीटची फेरपरीक्षा दिली होती. या परीक्षेत तिला 166 गुण मिळाले, तर पात्रतेसाठी आवश्यक कट-ऑफ 177 गुणांचा होता. अपेक्षित गुण न मिळाल्यामुळं ती मानसिक तणावाखाली होती. शुक्रवारी (25 जुलै) वडील आणि भाऊ पंढरपूर येथे दर्शनासाठी गेले असताना, आई घरातील कामात व्यस्त होती. त्याचवेळी अंकितानं आत्महत्या केली. बराच वेळ तिची कोणतीही हालचाल दिसून न आल्यानं आईनं खोलीचा दरवाजा उघडला असता ती मृत अवस्थेत आढळली.

पोलिसांकडून तपास सुरु - घटनेची माहिती मिळताच शेजाऱ्यांनी पोलिसांना कळवलं. पोलीस निरीक्षक हनुमान गायकवाड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. त्यानंतर मृतदेहाचं शवविच्छेदन करून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. अंकिताच्या निधनामुळं परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, नीट परीक्षेतील कथित घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा आणि परीक्षा व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

हेही वाचा -

  1. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर अभिजीत दिपकेंची पहिली प्रतिक्रिया, पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांसह दिल्ली पोलिसांवर सडकून टीका
  2. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा! पंतप्रधान मोदींना पाठवले पत्र; विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सोडले पद
  3. 'जेन झींनी सरकारच्या झिंज्या उपटल्या', विजयी सभेतून ठाकरे बंधू बरसले, नितीन गडकरींना म्हणाले खड्डेमंत्री

TAGGED:

KARJAT NEET STUDENT SUICIDE
MP NILESH LANKE
नीट अंकिता सांगळे आत्महत्या
खासदार निलेश लंके
NEET ASPIRANT ANKITA SANGLE SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.