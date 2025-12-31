खासदार मेधा कुलकर्णी यांची पोस्टची जोरदार चर्चा; म्हणाल्या कुछ कह गए, कुछ सह गए
खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. त्यांनी 'कुछ कह गऐ, कुछ सह गऐ, कुछ कहते कहते रहे गऐ' अशा ओळी लिहिल्यात.
Published : December 31, 2025 at 8:13 PM IST
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी या पक्षात मोठ्या प्रमाणावर विविध पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचा पक्ष प्रवेश झाला असून भाजपाकडून देण्यात आलेल्या उमेदवारांमध्ये विविध पक्षातील प्रवेश केलेल्या उमेदवारांना देखील उमेदवारी देण्यात आल्यानं निष्ठावंत विरोधात आयात उमेदवार अशी चर्चा रंगली आहे. अशातच खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी केलेल्या समाज माध्यमावरील पोस्टची जोरदार चर्चे सुरू झाली आहे.
खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली असून या पोस्टच्या माध्यमातून आपण निष्ठावंत कार्यकर्त्यांसोबत असल्याचं मेधा कुलकर्णी यांनी सांगितलं आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी 'कुछ कह गऐ, कुछ सह गऐ, कुछ कहते कहते रहे गऐ' अशा ओळी लिहिल्या असून त्याखाली निष्ठावंत कार्यकर्ता असं म्हटलं आहे. आता याची चर्चा जोरदार सुरू झाली आहे.
गेल्या काही वर्षात पुणे शहरात भारतीय जनता पार्टी या पक्षाची वाढलेली ताकद पाहता महापालिकेच्या निवडणुकीत जास्तीत जास्त निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र निवडणुका जवळ आल्यानंतर भाजपामध्ये अनेक पक्षप्रवेश पाहायला मिळाले. जसजसे पक्षप्रवेश होत होते तसतसं निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता पाहायला मिळत होती. असं असलं तरी शेवटच्या दिवसापर्यंत पक्षावर विश्वास ठेवून आपल्याला संधी मिळेल अशी अपेक्षा असताना निष्ठावंतांना उमेदवारी पासून दूर राहावं लागलं आणि नव्याने पक्षात आलेल्या नेत्यांना पक्षानं उमेदवारी दिली. यामुळे नाराज झालेले निष्ठावंत सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यम आणि इतर विविध माध्यमातून व्यक्त होताना पाहायला मिळत आहेत. भाजपाने तब्बल 45 माजी नगरसेवकांना तिकीट नाकारलं असून पक्षात ऐनवेळस प्रवेश केलेल्या नेत्यांना तिकिटे मिळाल्याने निष्ठावंत नाराज झाले आहेत.
