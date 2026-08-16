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'शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच, धनुष्यबाण त्यांच्या हातात सुरक्षित', कोण म्हणालं असं?

शिवसेना नाव आणि चिन्हावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दोन्ही बाजूनं जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे.

Eknath Shinde
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 9:21 AM IST

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नांदेड - शिवसेना कोणाची, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना खासदार ज्योती वाघमारे यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. नांदेड येथे आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.

शिवसेना कोणाची, याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं तसंच विधानसभा अध्यक्षांनी दिला आहे. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये जनतेनंही आपला कौल दिला असून, शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचा दावा ज्योती वाघमारे यांनी केला.

शिवसेनेचं धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाचं नाव एकनाथ शिंदे यांच्याकडंच असल्याचं सांगत त्यांनी संजय राऊत, असीम सरोदे यांच्यासह विरोधकांवर निशाणा साधला. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर टीका करणाऱ्यांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

“हे लोक मीडियाच्या माईकसमोरच आपला वेगळा खटला चालवत आहेत. ‘मैं ही जज, मैं ही वकील, मेरा मुकदमा और मैं ही डिसिजन दूंगा’ अशा पद्धतीनं त्यांचा युक्तिवाद सुरू आहे,” अशी टीका वाघमारे यांनी केली.

शिवसेनेच्या बाजूनं सर्वोच्च न्यायालयात आमचे वकील युक्तिवाद करतील, तेव्हा विरोधकांना दात घशात घालावे लागतील, असा आक्रमक इशाराही त्यांनी दिला. “पुन्हा एकदा शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच असणार आहे. धनुष्यबाणही त्यांच्याच हातात सुरक्षित आहे,” असा दावा खासदार ज्योती वाघमारे यांनी केला.

एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत : एकनाथ शिंदे यांच्याशी आपलं नातं केवळ नेता आणि कार्यकर्तीचं नसून, लाडक्या भावाचं आणि बहिणीचं असल्याचं ज्योती वाघमारे यांनी म्हटलं. महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींनाही एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान व्हावे, अशी इच्छा असल्याचा दावा त्यांनी केला.

सुषमा अंधारेंवरही निशाणा - नीलम गोऱ्हे यांच्याबाबत बोलताना सभ्यता आणि संस्कृतीचं भान ठेवलं पाहिजे, असं सांगत ज्योती वाघमारे यांनी सुषमा अंधारे यांच्यावरही टीका केली. महिलेबाबत भाष्य करताना शब्दांची काळजी घ्यावी, असं त्यांनी म्हटलं.

संजय राऊतांवर टीकास्त्र - संजय राऊत यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत ज्योती वाघमारे यांनी शिवसेना - उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील राजकीय स्थितीवर टीका केली. आमदार, खासदार, जिल्हाप्रमुख आणि शाखाप्रमुख पक्ष सोडून गेल्याचा दावा करत आता पक्षात मोजकेच लोक उरल्याचं त्या म्हणाल्या.

TAGGED:

MP JYOTI WAGHMARE
SANJAY RAUT
MP JYOTI WAGHMARE ON EKNATH SHINDE
खासदार ज्योती वाघमारे
SC SHIVSENA HEARING

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