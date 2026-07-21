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खासदार हेमा मालिनी यांच्याकडून पंढरपूरच्या इस्कॉन मंदिराला 10 लाखांचा हत्ती भेट; 23 जुलैच्या रथयात्रेत ठरणार आकर्षण

पंढरपुरातील इस्कॉन मंदिरात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृत्रिम हत्ती दाखल झाला आहे.

Pandharpur ISKCON temple artificial elephant
खासदार हेमा मालिनी यांच्याकडून पंढरपूरच्या इस्कॉन मंदिराला कृत्रिम हत्ती भेट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 11:03 AM IST

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पंढरपूर - येथील इस्कॉन मंदिरात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कृत्रिम हत्ती दाखल झाला असून, हा हत्ती पाहण्यासाठी नागरिक आणि भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. विशेष म्हणजे, हा कृत्रिम हत्ती भाजपाच्या मथुरा लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री हेमा मालिनी यांनी इस्कॉन मंदिराला भेट म्हणून दिला आहे. या हत्तीची किंमत सुमारे 10 लाख रुपये असून तो नैसर्गिक हत्तीप्रमाणे विविध हालचाली करत असल्याने भाविकांसाठी मोठे आकर्षण ठरत आहे.


सध्या जिवंत हत्तीचे संगोपन करणे अत्यंत खर्चिक असून, धार्मिक मिरवणुकांमध्ये त्यांचा वापर करताना सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक अडचणी निर्माण होतात. काही ठिकाणी दुर्घटनाही घडल्याने त्याला सुरक्षित पर्याय म्हणून हा अत्याधुनिक कृत्रिम हत्ती पंढरपूरच्या इस्कॉन मंदिरात आणण्यात आला आहे.

नैसर्गिक हत्तीप्रमाणे विविध क्रिया करतो - इस्कॉन मंदिराचे शंकराचार्य दास यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले की, या हत्तीचे वजन सुमारे 800 ते 900 किलो आहे. त्यामध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बसविण्यात आली असून, त्याच्या सहाय्याने हा हत्ती सोंड हलवणे, मान हलवणे, कान हलवणे, डोळ्यांची हालचाल करणे तसेच सोंडेमध्ये पाणी घेणे अशा नैसर्गिक हत्तीप्रमाणे विविध क्रिया करतो.

रथयात्रेत होणार सहभागी - येत्या 23 जुलै रोजी इस्कॉन मंदिराच्या वतीने पंढरपूरमध्ये भव्य रथयात्रा काढण्यात येणार असून, या रथयात्रेतील प्रमुख आकर्षण म्हणून हा कृत्रिम हत्ती सहभागी होणार आहे. जिवंत हत्तीप्रमाणे कोणताही धोका नसल्याने धार्मिक मिरवणुकांमध्ये सुरक्षिततेसह आकर्षणही वाढणार असल्याचे शंकराचार्य दास यांनी सांगितले.

हत्तीला पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी - हा कृत्रिम हत्ती कायमस्वरुपी इस्कॉन मंदिरातच ठेवण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र शेडची उभारणी करण्यात आली आहे. मुंबईतील खारघर आणि तिरुपती बालाजी येथील इस्कॉन मंदिरानंतर पंढरपूरच्या इस्कॉन मंदिरात अशा प्रकारचा कृत्रिम हत्ती दाखल झाला आहे. त्यामुळे आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपुरात येणारे हजारो भाविक या अनोख्या हत्तीला पाहण्यासाठी इस्कॉन मंदिराला भेट देत आहेत.

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TAGGED:

MP HEMA MALINI
ISKCON TEMPLE ARTIFICIAL ELEPHANT
पंढरपूर इस्कॉन मंदिर हत्ती भेट
खासदार हेमा मालिनी
PANDHARPUR ISKCON TEMPLE ELEPHANT

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