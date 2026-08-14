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सुखबीर सिंग बादल यांच्यावरील दुसरा वार स्वतःच्या हातावर झेलला; पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रे ठरले ‘रिअल हिरो’

नांदेड जिल्ह्यातील मुगट येथील माता साहिब गुरुद्वारामध्ये दर्शन घेऊन परतत असताना पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर हल्ला झाला होता.

mp harsimrat kaur meets inspector santosh kendre
खासदार हरसिमरत कौर बादल यांच्याकडून पोलीस संतोष केंद्रेंचा सन्मान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 1:21 PM IST

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नांदेड : पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात मोठा अनर्थ टळला. हल्लेखोरानं केलेला दुसरा वार नांदेड पोलीस दलातील पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रे यांनी स्वतःच्या हातावर झेलत बादल यांचं संरक्षण केलं. या शौर्यपूर्ण कामगिरीबद्दल पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रे यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. खासदार आणि सुखबीर सिंग बादल यांच्या पत्नी हरसिमरत कौर बादल यांनी रुग्णालयात जाऊन केंद्रे यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या धाडसी कार्याचे कौतुक केलं.

खासदार हरसिमरत कौर बादल यांच्याकडून पोलीस संतोष केंद्रेंचा सन्मान (ETV Bharat)

नेमकं काय घडलं? : नांदेड जिल्ह्यातील मुगट येथील माता साहिब गुरुद्वारामध्ये दर्शन घेऊन परतत असताना पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. गुरुद्वारातील 62 वर्षीय सेवादार जसपालसिंह याने खंजरनं हल्ला केल्याचा आरोप आहे. हल्लेखोराचा पहिला वार बादल यांच्या हातावर लागला.

यानंतर आरोपीनं पुन्हा वार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बादल यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रे यांनी क्षणाचाही विलंब न करता पुढे सरसावत हल्ला रोखला. दुसरा वार केंद्रे यांच्या हातावर लागल्यानं बादल यांच्यावर होणारा गंभीर हल्ला टळला.

सुखबीर सिंग बादल यांना झेड प्लस सुरक्षा असून त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, हल्लेखोरानं अचानक वार केल्यानं काही काळ खळबळ उडाली. बादल यांच्यावर पुन्हा वार होऊ नये म्हणून केंद्रे त्यांच्या समोर ढाल बनून उभे राहिले. या हल्ल्यात सुखबीरसिंह बादल यांच्या हाताला दुखापत झाली, तर त्यांचा बचाव करताना संतोष केंद्रे यांच्या हातालाही इजा झाली. त्यानंतर दोघांनाही उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.

खासदार हरसिमरत कौर बादल यांच्याकडून संतोष केंद्रेंचा सन्मान : दरम्यान, हल्ल्याच्या वेळी सुखबीर सिंग बादल यांच्या पत्नी आणि खासदार हरसिमरत कौर बादल या देखील उपस्थित होत्या. त्यांनी हा संपूर्ण थरारक प्रसंग प्रत्यक्ष पाहिला. घटनेनंतर त्यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमी संतोष केंद्रे यांची भेट घेतली. बादल यांच्यावर झालेला दुसरा वार स्वतः झेलून मोठा अनर्थ टाळल्याबद्दल त्यांनी केंद्रेंचे आभार मानले. यावेळी हरसिमरत कौर बादल यांनी संतोष केंद्रे यांच्या धाडसी कार्याचं कौतुक केलं. त्यांच्या शौर्याबद्दल त्यांना रोख बक्षीस देऊन सन्मानित केल्याची माहितीही समोर आली आहे.

क्षणाचाही विलंब न करता स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावत सुखबीर सिंग बादल यांचे संरक्षण करणारे पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रे या हल्ला प्रकरणातील ‘रिअल हिरो’ ठरले आहेत.

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TAGGED:

SUKHBIR SINGH BADAL IN NANDED
SANTOSH KENDRE SAVED SUKHBIR BADAL
NANDED
सुखबीरसिंह बादल
HARSIMRAT KAUR MEETS SANTOSH KENDRE

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