चंद्रपूर महानगरपालिकेत धानोरकर विरुद्ध वडेट्टीवार, गटनेतेपदावरून वडेट्टीवार समर्थकाला हटवण्यासाठी धानोरकर गट मैदानात
चंद्रपुरात पुन्हा राजकीय नाट्य रंगायला सुरुवात झालेली आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसच्या गटनेत्याविरोधात काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी बंड पुकारलेलं आहे.
Published : June 16, 2026 at 9:11 PM IST
चंद्रपूर - चंद्रपुरात काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत गटबाजीला पुन्हा एकदा उत आलेला आहे. चंद्रपूर महानगर पालिकेत सत्तेपासून दूर राहिलेल्या भाजपाला काँग्रेसच्या गटबाजीने सत्तास्थानी बसवलं होतं हा इतिहास असताना चंद्रपुरात पुन्हा राजकीय नाट्य रंगायला सुरुवात झालेली आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसच्या गटनेत्याविरोधात काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी बंड पुकारलेलं आहे.
चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेस पक्षाचे एकूण 27 नगरसेवक आहेत. हे नगरसेवक काँग्रेसमध्ये असलेल्या वडेट्टीवार, धानोरकर या दोन गटात विखुरले असून आता महानगरपालिकेत गटनेते पदासाठी दोन्ही गटात रस्सीखेच सुरू झालेली आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेत गटनेते बदलण्याच्या मागणीसाठी खासदार प्रतिभा धानोरकर गटाच्या 16 नगरसेवकांनी आज विभागीय आयुक्तांची भेट घेत राजेश अडूर यांना गटनेते पदावरून दूर करण्याची मागणी केली आहे. 16 नगरसेवकांचे नेतृत्व खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केलंय, त्यामुळे वडेट्टीवार विरुद्ध धानोरकर यांच्यातील संघर्ष पुन्हा पेटण्याची शक्यता वाढलेली आहे.
वाद धानोरकर विरुद्ध वडेट्टीवार नाही - प्रतिभा धानोरकर - चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेस पक्षाच्या 27 नगरसेवकांचा गट होता. गटनेते राजेश अडूर हे होते. मात्र, राजेश अडूर नगरसेवकांना विश्वासात घेत नाहीत असा आरोप धानोरकर गटाच्या 16 नगरसेवकांनी केलाय. 16 नगरसेवकांनी समोर येऊन गटनेता बदलांसाठी आयुक्त कार्यालयात येऊन प्रक्रिया केली आणि तसे पत्र आयुक्तांना देण्यात आले. आजचा वाद कोणत्या गटाचा वाद नाही, नगरसेवकांची इच्छा होती. स्वतःहून आलेत. त्यामुळे विजय वडेट्टीवार किंवा प्रतिभा धानोरकर असा विषयच नसल्याचं धानोरकर म्हणाल्या आहेत.
न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा - गटनेते राजेश अडूर आम्हाला विश्वासात घेत नाहीत असं मी वरिष्ठांच्या कानावर टाकलं आहे. मात्र, त्यावर कोणत्याच प्रकारची कारवाई न झाल्यानं नगरसेवकांनी हे पाऊल उचललं असल्याचं त्या म्हणाल्या. ज्याची बाजू योग्य असेल त्या बाजूने न्यायालय निर्णय देईल असं त्या म्हणाल्या आहेत.
16 नगरसेवकांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी - चंद्रपुरात काँग्रेस पक्षाकडे 27 नगरसेवक आहेत. मी गटनेता आहे. मात्र, काँग्रेसचा दुसरा गट मला गटनेते पदावरून हटवण्याच्यासाठी इथे आला आहे. 13 तारखेला मी बैठक बोलावलेली होती. त्या मीटिंगमध्ये 16 लोक गैरहजर होते. त्या 16 नगरसेवकांवर अपत्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी मी विभागीय आयुक्त कार्यालयकडे याआधीच केली आहे. 16 नगरसेवकांनी नियमांचं उल्लंघन केलं आहे. कारण ते मी बोलावलेल्या मीटिंगमध्ये ते आले नाहीत. एका मोठ्या नेत्यांच्या दबावात एका दलित नगरसेवकाला गटनेतेपदावरून हटवण्यासाठी कट केले जात असल्याचा आरोप राजेश अडूर यांनी केला आहे. पैशाच्या जोरावर नगरसेवकांना घरातून उचलून आणले जात आहे.
विभागीय आयुक्त दबावात असल्याचा आरोप - आम्हाला भाजपा विरोधात संघर्ष करायचा आहे. मात्र,आमचे नेते आम्हाला आपापसात लढवत आहेत. 16 नगरसेवकांच्या अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केलेली आहे. ते अपात्र झाले तर त्यांच्या मागणीनुसार गटनेता बदलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विभागीय आयुक्तांनी नियमानुसार कारवाई करावी. महाराष्ट्र सरकार किंवा इतर कोणाच्याही दबावत त्यांनी चुकीच्या निर्णय घेऊ नये. त्या दबावात वाटतात असंही
राजेश अडूर म्हणाले आहेत.
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