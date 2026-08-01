अमित शाहांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी कोल्हापुरात राजकीय ठिणगी! खासदार धनंजय महाडिकांचा काँग्रेस आणि सीजेपीला टोला
अमित शाह यांच्या पुणे दौऱ्यापूर्वी काँग्रेसनं केलेल्या आंदोलनाचा समाचार घेत धनंजय महाडिक यांनी विरोधकांकडं कोणताही मुद्दा नसून ते केवळ संभ्रम निर्माण करत असल्याची टीका केली.
Published : August 1, 2026 at 4:00 PM IST
कोल्हापूर : राजधानी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलकांची मागणी सरकारनं पूर्ण केली आहे. राष्ट्रीय परीक्षांबाबत दोन्ही सभागृहात कठोर कायदाही पारित करण्यात आला. मात्र, आता कॉंग्रेस आणि कॉक्रोच जनता पार्टी मिळून गृहमंत्री अमित शाहांचा राजीनामा मागत आहे. शाहांचा राजीनामा मागण्याचं कारण काय? असा सवाल करत काँग्रेस आणि कॉक्रोच जनता पार्टीला काही कामच उरलं नाही, असा टोला भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी लगावला. कोल्हापुरात ई-बसेसची पाहणी केल्यानंतर खासदार महाडिक माध्यमांशी बोलत होते.
ते संभ्रम निर्माण करायचं काम करत आहेत : देशाचे गृहमंत्री अमित शाह शनिवारी (दि.1) पुणे दौऱ्यावर आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांना लोकमान्य टिळक पुरस्कार देण्यासाठी गृहमंत्री शाह यांचा पुण्यात कार्यक्रम आहे. मात्र, त्यापूर्वी पुणे काँग्रेसनं दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलकांवर केलेल्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विरोधात आंदोलन केलं. "आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा मागितला तो दिला. शिक्षण व्यवस्थेवर चर्चा हवी होती तशी केली. आता गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागण्याचं कारण काय? असा अहवाल करत देशातील काँग्रेस आणि सीजेपीकडे कोणतंही काम राहिलेलं नाही. त्यांच्याकडं कोणतेही मुद्दे नाहीत. त्यामुळं फेक नेरटिव्ह सेट करून लोकांचा संभ्रम निर्माण करायचं काम ते करत आहेत, असं म्हणत खासदार धनंजय महाडिक काँग्रेसवर टीका केली.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बसेस दाखल : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशभरात 5 हजार पी.एम.वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात पहिल्यांदा कोल्हापूर महापालिकेसाठी 100 बसेस मंजूर झाल्या आहेत. 15 ऑगस्ट पूर्वी कोल्हापूरात इलेक्ट्रिक बसची सेवा सुरू होईल. आणखीन 50 ते 60 ई - बसेस 15 ऑगस्टपर्यंत येतील. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते इलेक्ट्रिक बसेसचा उद्घाटन सोहळा मोठ्या प्रमाणात करणार आहोत. मात्र कोल्हापुरात इलेक्ट्रिक बस येणार म्हणल्यावर काँग्रेसच्या नेत्यांनी आमची चेष्टा केली होती. काँग्रेसच्या लोकांनी 3 इलेक्ट्रिक बस दिल्या आणि मोठा गाजावाजा केला होता. आम्ही त्याच दिवशी 100 इलेक्ट्रिक बस देण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी विरोधकांनी आमचे खासदार हवेत बोलतात असं म्हणत चेष्टा केली होती. मात्र दिल्ली दरबारी सतत पाठपुरावा केल्यामुळं आज हा शुभदिन आला आहे. आता कोल्हापूरकर आणि भाविकांच्या सेवेसाठी या इलेक्ट्रिक बसेस कार्यरत होतील," असा विश्वास खासदार धनंजय महाडिक यांनी यावेळी व्यक्त केला.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासारखा विरोधाला विरोध करू नये : "संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचं खासगीकरण होणार ही बातमी कुठून आली मला माहिती नाही. कोणत्याही परिस्थितीत केशवराव भोसले नाट्यगृहाचं खासगीकरण होणार नाही. ते पूर्वीप्रमाणंच महापालिकेकडून चालवलं जाणार आहे. अशी कोणतीही खासगीकरण प्रक्रिया होवू देणार नाही. रंगकर्मी आणि महापालिकेकडून काही वक्तव्यं झाली आहेत. त्यामुळं त्याच्यावर आता आपण पडदा टाकूया. एवढं चांगलं होत असताना काँग्रेस किंवा लोकांनी त्याला विरोध करायचं हे योग्य नाही. राज्य सरकारनं कोल्हापूरला भरभरून दिलं आहे. काँग्रेसच्या काही सूचना असतील तर त्यांनी द्याव्यात. आम्ही पूर्ण करू. परंतु काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासारखं विरोधाला विरोध करायचा, अशी भूमिका असेल. तर लोक पुढं त्यांना जाब विचारतील," अशी टीका खासदार महाडिक यांनी काँग्रेसवर केली.
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