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मुलगा भाजपा युवा मोर्चाचा प्रदेशाध्यक्ष, वडील म्हणाले 'काँग्रेसचा प्रदेशाध्यक्ष'; कोल्हापुरात काय बोलून गेले भाजपा खासदार धनंजय महाडिक?

कोल्हापुरातील दहीहंडी सोहळ्यात खासदार धनंजय महाडिक यांनाच आपल्या मुलाच्या पदाचा विसर पडल्याचे दिसून आले.

MP Dhananjay Mahadik on Krishnaraj Mahadik
कोल्हापुरात बोलताना भाजपा खासदार धनंजय महाडिक (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 10:49 AM IST

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कोल्हापूर - ऐतिहासिक दसरा चौक येथे 'धनंजय महाडिक युवाशक्ती' आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य दहीहंडी सोहळ्यात एक अजब प्रकार पाहायला मिळाला. व्यासपीठावरून बोलताना भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक यांनी आपल्या भाषणाच्या ओघात मोठी चूक केली. भाजपा युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष असलेल्या आपल्या मुलाचा, म्हणजेच कृष्णराज महाडिक यांचा उल्लेख त्यांनी थेट 'महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष' असा केला. वडिलांनाच मुलाच्या पक्षाचा आणि पदाचा विसर पडल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले असून, सोशल मीडियावर या विधानाचे जोरदार पडसाद उमटत आहेत.

'ती' चूक आणि सोशल मीडियावर चर्चा - कोल्हापुरात दहीहंडी सोहळ्यानिमित्त जमलेल्या अथांग जनसमुदायाला संबोधित करताना धनंजय महाडिक हे भावूक झाले होते. कोल्हापूरच्या जनतेने महाडिक कुटुंबाला भरभरून दिले असून आपल्यावर लोकांचे किती प्रेम आहे, हे ते सांगत होते. याचवेळी त्यांनी कृष्णराज महाडिक यांच्यावर सोपवण्यात आलेल्या जबाबदारीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त 28 वय असताना देखील कृष्णराजवर विश्वास ठेवून मोठी जबाबदारी दिली असून, त्यांना महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष केले आहे." प्रत्यक्षात कृष्णराज महाडिक हे भाजपाच्या युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. ही चूक लक्षात येताच सोशल मीडियावरून या भाषणाचे व्हिडिओ हटवण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र तोपर्यंत ही क्लिप सर्वत्र व्हायरल झाली होती.

गोकुळ निवडणुकीचे रणशिंग - याच व्यासपीठावरून धनंजय महाडिक यांनी 'गोकुळ' दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीबाबत मोठे विधान केले. विधानसभेला ज्याप्रमाणे महायुतीने 10-0 असा स्कोअर केला, त्याचप्रमाणे गोकुळच्या निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना होईल आणि महायुती 25 विरुद्ध शून्य अशा फरकाने विजयी होईल, अशी राजकीय भविष्यवाणी त्यांनी केली. गोकुळ दूध संघ ही कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांची कामधेनू असून, या संघामुळेच जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या होत नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला.

कोल्हापूरच्या विकासाचा नवा 'रोडमॅप' - कोल्हापूरच्या विकासाबाबत बोलताना त्यांनी विरोधकांवर कडाडून टीका केली. महाडिक म्हणाले, "विरोधकांनी केवळ दोन इलेक्ट्रिक बस आणून गाजावाजा केला, मात्र आम्ही 100 इलेक्ट्रिक बसेस कोल्हापूरकरांच्या सेवेसाठी आणल्या आहेत." कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार 2300 मीटरपर्यंत करण्यात येणार असून भविष्यात येथे एअरबससारखी मोठी विमाने उतरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याशिवाय, शेंडा पार्क येथे 80 एकर जागेत आयटी पार्क उभारून पुणे-मुंबईला गेलेल्या कोल्हापूरच्या तरुणांना स्थानिक पातळीवरच रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. कोल्हापूरची हद्दवाढ आणि शक्तिपीठ महामार्ग झाल्यास जिल्ह्याचा विकास अमर्याद होईल, असेही ते म्हणाले.

दहीहंडी सोहळा आणि 'शिवनेरी'चा थरार - या सोहळ्यात सांगली जिल्ह्यातील तासगाव येथील 'शिवनेरी' गोविंदा पथकाने 8 थर लावून 3 लाख रुपयांचे मानाचे बक्षीस पटकावले. यंदा गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी 10 लाख रुपयांचा विमा उतरवण्यात आल्याची माहितीही महाडिक यांनी दिली होती.

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KRISHNARAJ MAHADIK
खासदार धनंजय महाडिक
DHANANJAY MAHADIK ON KRISHNARAJ
कृष्णराज महाडिक
MP DHANANJAY MAHADIK

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