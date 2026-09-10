साईबाबांच्या चरणी मध्यप्रदेशातील साईभक्ताकडून सोन्याचं ब्रोच अर्पण: जाणून घ्या किती आहे किंमत ?
मध्यप्रदेशातील साईभक्त इंद्रजीत घोष यांनी साईबाबांच्या चरणी आकर्षक सोन्याचं ब्रोच अर्पण केलं आहे. या ब्रोचची किंमत 1 लाख 87 हजार 126 रुपये इतकी आहे.
Published : September 10, 2026 at 4:15 PM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या दरबारात देश-विदेशातून दररोज लाखो भाविक श्रद्धेनं नतमस्तक होतात. आपल्या विविध मनोकामना पूर्ण झाल्यावर तसेच साईबाबांवरील अथांग भक्तिभावनेतून साईभक्त रोख रक्कम, सोनं-चांदीचे दागिने व मूल्यवान वस्तूंच्या स्वरूपात भरभरून दान अर्पण करतात. याच परंपरेतून मध्यप्रदेश येथील रहिवासी असलेले साईभक्त इंद्रजीत घोष यांनी साईबाबांच्या चरणी तब्बल 1 लाख 87 हजार 126 रुपये किमतीचं अत्यंत आकर्षक सोन्याचं ब्रोच अर्पण केलं आहे.
मध्यप्रदेशातील साईभक्ताकडून सोन्याचे ब्रोच अर्पण : साईचरणी अर्पण करण्यात आलेलं हे सोन्याचं ब्रोच 16 ग्रॅम 200 मिलीग्रॅम वजनाचं असून त्यावर अत्यंत सुरेख, मनमोहक आणि सुबक कलात्मक नक्षीकाम करण्यात आलं आहे. मध्यप्रदेशातील साईभक्त इंद्रजीत घोष यांनी साईबाबांच्या चरणी हे आकर्षक ब्रोच अर्पण केलं आहे. या देणगीनंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं संस्थानचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी देणगीदार साईभक्त इंद्रजीत घोष व त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा साईबाबांची मूर्ती व शाल देऊन यथोचित सत्कार केला. संस्थानच्या वतीने त्यांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले.
कुटुंबात सुख शांती ही साईबाबांच्या आशीर्वादाची फळं : याप्रसंगी साईबाबांच्या चरणी माथा टेकल्यानंतर इंद्रजीत घोष यांच्या कन्या मृणालिनी घोष यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "आम्ही मध्यप्रदेशातून दरवर्षी नियमितपणे साईबाबांच्या पावन दर्शनासाठी शिर्डीला येतो. आमच्या संपूर्ण कुटुंबावर साईबाबांची मोठी कृपा आणि पाठीवर नेहमीच आशीर्वाद राहिलेला आहे. गेल्या वर्षी आम्ही साईबाबांच्या चरणी हीच प्रार्थना केली होती की, माझं एमबीबीएस या वैद्यकीय शिक्षणक्रमासाठी सिलेक्शन व्हावं. साईबाबांनी माझी ती मनोकामना पूर्ण केली. यामुळे माझ्या वैद्यकीय प्रवेशाचं स्वप्न साकार झालं आहे. आज आमच्या कुटुंबाकडं जे काही सुख, समृद्धी आणि समाधान आहे, ती सर्व केवळ साईबाबांच्या आशीर्वादाचीच फळं आहेत."
कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी सोन्याचं ब्रोच अर्पण : पुढं बोलताना त्या म्हणाल्या, "साईबाबांनी दिलेल्या या मोठ्या यशाबद्दल आणि आयुष्यातील आनंदाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठीच आज आम्ही संपूर्ण कुटुंबासह शिर्डीत येऊन हे सोन्याचं नक्षीदार ब्रोच साईबाबांच्या चरणी अर्पण केलं आहे. तसेच शिर्डीला येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाला साईबाबांच्या दरबारात अभूतपूर्व मनःशांती आणि एक वेगळीच सकारात्मक ऊर्जा मिळते. त्यामुळे सर्वांनी आवर्जून शिर्डीला येऊन साईबाबांचं दर्शन घ्यावं," असं यावेळी मृणालिनी घोष यांनी म्हटलं आहे.
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