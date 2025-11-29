ETV Bharat / state

अमरावतीच्या 'मॉडर्न रेल्वे स्थानका'ची जागाच बदलण्याची संकल्पना, राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता!

अमरावती रेल्वे स्थानक आता चक्क रेल्वे उड्डाणपुलाच्या समोर हलवण्याचा विचार सुरू आहे. काय आहे नेमकी संकल्पना? वाचा सविस्तर...

Amravati modern railway station
अमरावतीचा रेल्वे उड्डाणपूल आणि रेल्वे स्थानक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 29, 2025 at 10:06 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 10:51 PM IST

2 Min Read
अमरावती : भारताच्या माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या प्रयत्नानं २००८-०९ मध्ये 'मॉडर्न रेल्वे स्थानक' असं लूक मिळालेलं अमरावती रेल्वे स्थानक आता चक्क रेल्वे उड्डाणपुलाच्या समोर हलवण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना हा प्रकल्प पटला असून, याबाबत लवकरच अधिकृत निर्णय होईल, अशी माहिती राज्यसभा खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली.

'अशी' आहे संकल्पना : रेल्वे उड्डाणपूल हा जुना झाला असून, तो कायमस्वरूपी पाडून अमरावती मध्यवर्ती बसस्थानक, हमालपुरा या दिशेनं सरळ रस्ता बांधायचा. हा रस्ता राजकमल चौक आणि जयस्तंभ चौकपर्यंत जाईल. आज ज्या ठिकाणी पूल आहे त्या पुलापासून राजापेठच्या दिशेनं असणाऱ्या जागेवर संपूर्ण रेल्वे स्थानक हलवायचं. एकूण तीन प्लॅटफॉर्म या नव्या ठिकाणी साकारायचे, अशी ही संकल्पना व्हिआयटी व्हेल्लूर येथून शिक्षण घेऊन आलेला देवांशु खंडेलवाल या युवकाची आहे, असं डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांची पत्रकार परिषद (ETV Bharat Reporter)

पुलाच्या दुरुस्ती खर्चात नवं रेल्वे स्थानक : आज रेल्वे उड्डाणपुलाच्या दुरुस्तीकरिता अडीचशे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. जर रेल्वे स्टेशन थोडं समोर हलवलं तर यासाठीचा खर्च देखील अडीचशे कोटी इतकाच लागतो. ज्याठिकाणी आज प्लॅटफॉर्म आहे त्या ठिकाणी.पार्किंगची व्यवस्था करून त्या भागातच अंडर पासमधून रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर येण्याचा मार्ग केला जाईल. यासह राजपेठ पोलीस स्थानकाच्या बाजूला असणाऱ्या मार्गावरून रेल्वे स्थानकावर जाण्यासाठी मार्ग राहील, असं डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले.

'असा' होणार विकास : रेल्वे स्थानक थोडं समोर सरकवलं तर आजच्या रेल्वे स्थानकाच्या जागेवर आधुनिक बिझनेस पार्क, मल्टी लेव्हल पार्किंग हब, आधुनिक विज्ञान केंद्र, केंद्रीय ग्रंथालय, सांस्कृतिक केंद्र, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा संकुल केलं जाईल आणि आजच्या उड्डाणपुलाच्या जागी चौपदरी रस्ता तयार होईल, असं डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितलं.

'असा' होणार लाभ :

  • शहरातील वाहतूक कोंडी कायमस्वरूपी सुटेल
  • विद्यार्थी, व्यापारी, सामान्य नागरिक यांना जलद आणि सुरक्षित प्रवास सुविधा उल्पब्ध होईल
  • शहराला नवीन लूक मिळेल
रेल्वे मंत्र्यांना सादर करणार प्रस्ताव : नव्या रेल्वे स्थानकासंदर्भात देवांशु खंडेलवाल या युवकानं तयार केलेली संकल्पना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आवडली असून, आता केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना हा विकासात्मक प्रस्ताव आम्ही सादर करणार आहोत, असं डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितलं.

Last Updated : November 29, 2025 at 10:51 PM IST

संपादकांची शिफारस

