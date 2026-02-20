ETV Bharat / state

खासदार अमोल कोल्हे यांचा गौप्यस्फोट, म्हणाले छगन भुजबळ जाणार होते राज्यसभेवर

खासदार अमोल कोल्हे यांनी आज एक गौप्यस्फोट केला आहे. त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, भुजबळ साहेब राज्य सभेवर जाणार होते.

खासदार अमोल कोल्हे
खासदार अमोल कोल्हे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 20, 2026 at 7:02 PM IST

पुणे - राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विलीनीकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांकडून विविध मतं व्यक्त केली जात आहेत. आमदार रोहित पवार यांनी विलीनीकरणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावर भुजबळ यांनी खिल्ली उडवली आहे. यावर आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते अमोल कोल्हे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, भुजबळ साहेब खूप मोठे नेते आहेत. त्यांचा त्यागा समजू शकतो. आत्ता जातनिहाय जनगणना होत असताना ओबीसीचा कॉलम जातनीहाय जनगणनेत नाही असं असताना भुजबळ यांच्या सारखा एक वरिष्ठ नेता हा संसदेत असणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. जी काही प्राथमिक चर्चा झाली आमच्यात आणि दादांमध्ये झाली होती. त्यात दादांनी असं सांगितलं होत की कदाचित भुजबळ साहेब राज्यसभेवर जातील, असा गौप्यस्फोट यावेळी अमोल कोल्हे यांनी केला.



छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे यांच्या व्याख्यानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं.



राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताबाबत आज एका याचिकाकर्त्यानं विमानतळाच्या सीसीटीव्हीबाबत मागणी केली आहे. यावर अमोल कोल्हे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, या घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला जेव्हा सीसीटीव्ही दिले जात नाही असं सांगितलं जातं, तेव्हा संशय अधिक वाढला आहे. या घटनेबाबत रोहित पवार देखील आपली भूमिका मांडत आहेत. जी काही घटना घडली आहे, त्यासंदर्भात दूध का दूध पाणी का पाणी व्हायला पाहिजे. तपास यंत्रणेनेनं जे काही घडलं आहे त्याची काळजीपूर्वक चौकशी आणि तपास केला पाहिजे असं यावेळी कोल्हे म्हणाले.



आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांच्या विमान अपघाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याबाबत कोल्हे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, रोहित पवार आज लोकांच्या मनातील प्रश्न उपस्थित करत आहेत. जे काही ते प्रश्न उपस्थित करत आहेत त्याचं उत्तर राज्याला हवं आहे असही यावेळी कोल्हे म्हणाले.

