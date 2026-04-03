गुड फ्रायडेनिमित्त माउंट मेरी चर्चमध्ये भक्तिमय वातावरण; येशू ख्रिस्तांच्या बलिदान स्मृतींना उजाळा

गुड फ्रायडे निमित्त मुंबईतील वांद्रे येथील माउंट मेरी बॅसिलिका चर्चमध्ये भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळाले.

Published : April 3, 2026 at 7:11 PM IST

मुंबई : येशू ख्रिस्तांनी मानवतेसाठी आणि माणसांच्या भल्यासाठी स्वत:चे प्राण दिले. त्या त्यागाची आठवण म्हणून गुड फ्रायडे हा दिवस ख्रिश्चन धर्मात अत्यंत साधेपणानं आणि भक्तीभावात पाळला जातो. दरम्यान, गुड फ्रायडे निमित्त मुंबईतील वांद्रे येथील माउंट मेरी बॅसिलिका चर्चमध्ये भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळाले. मोठ्या प्रमाणावर ख्रिस्ती बांधवांनी चर्चमध्ये येऊन मनोभावे प्रार्थना केली. याचबरोबर, बायबलचे वाचन करत येशू ख्रिस्ताची आराधना करण्यात आली.

माउंट मेरी बॅसिलिका चर्चचे पादरी वेरनॉन ऍग्युअर यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat Reporter)

चर्चमध्ये आठवडाभर भक्तीमय वातावरण : गुड फ्रायडे निमित्त माउंट मेरी बॅसिलिका चर्चचे पादरी वेरनॉन ऍग्युअर यांनी सांगितलं की, "आजचा दिवस आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त यांचं मरण आम्ही साजरे करत आहोत. मरण हे दुःखाचं प्रतीक असलं तरी देखील आम्ही याला गुड फ्रायडे म्हणतो. येशू ख्रिस्त यांनी आपला जीव दिला, कारण त्यांना मनुष्य प्राण्याचे दुःख कमी करायचं होतं. त्यांनी आपल्यासाठी स्वतःचा जीव दिला. तसंच गुड फ्रायडे या दिवशी विविध समारंभ आपण चर्चमध्ये घेत असतो. यावेळी बायबलचं वाचन केलं जातं, सिंगिंग ऑफ पॅशन हे पवित्र गीत गायलं जातं. यावेळी या गाण्यांमधून नक्की येशू ख्रिस्त यांनी आपल्यासाठी जीव का दिला? हे सांगितलं जातं. यामुळं संपूर्ण चर्चमध्ये आठवडाभर भक्तीमय वातावरण असतं."

"प्रार्थना पूर्ण होते, असा माझा विश्वास" : दरम्यान, या ठिकाणी अनुयायी म्हणून आलेले व्ही.जे आर संजय यांनी सांगितलं की, "माउंट मेरी चर्च इंथ आल्यावर केलेली प्रार्थना पूर्ण होते, असा माझा विश्वास आहे. जेव्हा केव्हा मुंबईमध्ये येणं होतं, तेव्हा मी आवर्जून माउंट मेरीमध्ये येतो. आज गुड फ्रायडेच्या निमित्तानं येणं झालं, याचा मला आनंद आहे." तर लीना डिसूजा यांनी सांगितलं की, "आजचा दिवस आमच्यासाठी अतिशय पवित्र दिवस आहे. आम्ही आज उपवास करतो. यानंतर चर्चमध्ये येऊन प्रार्थना करतो. संपूर्ण दिवस नॉनव्हेज खायचं टाळतो."

मनोभावे येशू ख्रिस्तांची आराधना : याचबरोबर, जुही सरमुकादम यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं की, "मी पुण्याला राहते, मुंबईत नेहमी येणं होत नाही. आज आयुष्यात दुसऱ्यांदा मी या चर्चमध्ये आले आहे. मात्र इथं येऊन मन प्रसन्न झालं. प्रत्येकानं कोणत्याही देवाची का होईना, पण पूजा केली पाहिजे." दरम्यान, वांद्र्यातील माउंट मेरी चर्चमध्ये भाविकांनी मनोभावे येशू ख्रिस्तांची आराधना केली. यावेळी शांतता आणि भक्तीचं वातावरण दिसून आलं.

