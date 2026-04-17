मोतीलाल नगर पुनर्विकासाचा मास्टर प्लॅन अनावरण; मूलनिवासींना मिळणार तब्बल 1600 चौरस फुटांचं घर

गोरेगाव (पश्चिम) येथील मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पाचा विस्तृत आराखडा (मास्टर प्लॅन) आज ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आला.

Published : April 17, 2026 at 6:43 PM IST

मुंबई - गोरेगावमध्ये सुमारे 143 एकर क्षेत्रावर पसरलेला मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प मानला जात असून, अदाणी समूहाकडून ‘कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट एजन्सी’ (C&DA)च्या माध्यमातून त्याची उभारणी केली जाणार आहे. गोरेगावमधील गणेश मैदान येथे मोतीलाल नगर 1, 2 आणि 3 या वसाहतींच्या एकत्रित पुनर्विकासाचा आराखडा रहिवाशांसमोर सादर करण्यात आला. यावेळी जयस्वाल यांनी हा प्रकल्प म्हाडासाठी ऐतिहासिक ठरणार असल्याचं सांगितलं. राज्य सरकारच्या नेतृत्वामुळे प्रकल्पाला गती मिळाल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

या प्रकल्पाअंतर्गत 3702 पात्र रहिवाशांना प्रत्येकी 1600 चौरस फूटांचे घर मोफत देण्यात येणार आहे, तर 328 व्यावसायिकांना 987 चौरस फूटांचे गाळे मिळणार आहेत. तसंच सुमारे 1600 झोपडपट्टीधारकांना एसआरए नियमानुसार घरे देण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पामुळे म्हाडालाही मोठ्या प्रमाणावर घरांची उपलब्धता होणार आहे. ‘15 मिनिट सिटी’ संकल्पनेवर आधारित या प्रकल्पात शाळा, रुग्णालये, बाजारपेठा, उद्याने, क्रीडांगणे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुविधा अशा सर्व सेवा 15 मिनिटांच्या अंतरावर उपलब्ध असतील. सुमारे 15 एकर हरित पट्टा, बहुमजली पार्किंग, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, वर्षाजल संधारण, सौर ऊर्जा आणि स्मार्ट सुरक्षा यांसारख्या सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.


1960 च्या दशकात उभारलेल्या या वसाहतीत वाढती लोकसंख्या आणि सुविधांवरील ताण लक्षात घेता पुनर्विकासाची गरज निर्माण झाली होती. गेली जवळपास दोन दशके प्रलंबित असलेला हा प्रकल्प भोगवटा प्रमाणपत्रानंतर 7 वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.


पुनर्विकासामुळे अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारण व्यवस्था सुधारली जाणार असून रहिवाशांना आधुनिक आणि सुरक्षित जीवनशैली मिळणार आहे. मोठ्या क्षेत्रफळाची घरे देण्याचा निर्णय हा मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विशेष मानला जात असून, हा प्रकल्प शहरी नियोजनाचा आदर्श ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

