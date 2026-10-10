किरकोळ वादातून आईचा गळा आवळून खून, आयटी इंजिनिअर मुलाला अटक!
एका 39 वर्षीय आयटी इंजिनिअर मुलानेच स्वतःच्या आईचा गळा आवळून खून केल्याची घटना शनिवारी (10 ऑक्टोबर) उघडकीस आली.
Published : October 10, 2026 at 9:06 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 9:14 PM IST
अमरावती : अमरावती शहरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. शहरातील गाडगे नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नवसारी रिंग रोडवरील गजानन प्लाझा परिसरात एका 39 वर्षीय आयटी इंजिनिअर मुलानेच स्वतःच्या आईचा गळा आवळून खून केल्याची घटना शनिवारी (10 ऑक्टोबर) उघडकीस आली. किरकोळ वादातून आईची हत्या केल्यानंतर आरोपी मुलगा काही काळ घरातच थांबला. त्यानंतर त्यानं थेट गाडगे नगर पोलीस ठाणे गाठून स्वतःच्या गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना दिली. या घटनेमुळं परिसरात खळबळ उडाली आहे.
आई आणि मुलगा दोघंच राहायचे घरात : रंजना सतीश कानफाडे ( 60) असं मृत महिलेचं नाव असून तुषार सतीश कानफाडे (39) असं अटक करण्यात आलेल्या मुलाचं नाव आहे. हे दोघंही नवसारी रिंग रोडवरील गजानन प्लाझा परिसरात राहत होते. तुषार हा सॉफ्टवेअर इंजिनियर असून एका आयटी कंपनीत चांगल्या वेतनावर नोकरी करत होता. 'वर्क फॉर्म होम' सुरू असल्यामुळं तो अमरावतीत राहूनच काम करीत होता. तुषार हा अविवाहित असल्यामुळं घरात आई आणि मुलगा असे दोघंच राहत होते.
किरकोळ वादातून उचललं टोकाचं पाऊल : शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजताच्या सुमारास तुषार आणि त्याची आई रंजना यांच्यात काही कारणावरून वाद झाला. या वादाचं रूपांतर पुढं गंभीर घटनेत झालं. संतापाच्या भरात तुषारनं आईचा गळा आवळला. यावेळी, रंजना यांनी तुषारला "मी तुझी आई आहे, असं करू नको" अशी विनवणी केल्याचं समोर आलं आहे. मात्र तुषारनं आईची विनंती न ऐकता तिचा गळा आवळून खून केला. एकाच घरात राहणाऱ्या आई आणि मुलातील वादाचा शेवट दुर्दैवी घटनेत झाल्यामुळं परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
स्वतःहून पोहोचला पोलीस ठाण्यात : आईचा खून केल्यानंतर तुषार काही वेळ घरातच बसून होता. त्यानंतर त्याने गाडगे नगर पोलीस ठाणे गाठले आणि पोलिसांना संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. "मी माझ्या आईचा खून केला", अशी कबुली त्यानं पोलिसांसमोर दिली. या अनपेक्षित माहितीमुळं पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.
पोलिसांकडून तपास सुरू : गाडगे नगर पोलिसांनी नवसारी रिंग रोडवरील संबंधित अपार्टमेंटमधील फ्लॅटमध्ये पोहोचून पाहणी केली. त्यानंतर रंजना कानफाडे यांचा मृतदेह ताब्यात घेऊन आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या प्रकरणात गाडगे नगर पोलिसांनी तुषार कानफाडे याच्या विरुद्ध खुणाचा गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान, "आईच्या हत्येमागील नेमकं कारण काय? याचा तपास आम्ही करत आहोत," अशी माहिती गाडगे नगर पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार गोरखनाथ जाधव यांनी दिली.
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