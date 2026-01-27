ETV Bharat / state

धक्कादायक! आईकडून ११ वर्षीय मुलाचा गळा चिरून खून तर मुलीवर प्राणघातक हल्ला

पुण्यात धक्कादायक खून झालाय. आईनंच ११ वर्षीय मुलाचा गळा चिरून खून केलाय. तर मुलीवर प्राणघातक हल्ला केला आहे.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (ETV Bharat)
Published : January 27, 2026 at 5:44 PM IST

पुणे - पुणे शहरात विविध गुन्ह्यात वाढ झालेली असताना पुण्यातील वाघोली येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. पुण्यातील वाघोली परिसरात मन हेलावून टाकणारी घटना घडली आहे. एका आईनं स्वतःच्या 11 वर्षांच्या मुलाचा गळा चिरून खून केला आहे. तर 13 वर्षांच्या मुलीवरही प्राणघातक हल्ला करण्यात आला असून, सुदैवानं ती मुलगी बचावली आहे.


या प्रकरणी पोलिसांनी आईला ताब्यात घेतलं आहे तर जखमी मुलीला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेत 11 वर्षांचा मुलगा साईराज संतोष जायभाय याचा जागीच मृत्यू झाला. तर 13 वर्षांची मुलगी धनश्री संतोष जायभाय गंभीर जखमी झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेनंतर परिसरात प्रचंड तणावाचं वातावरण आहे.


वाघोलीत अवघ्या दोन दिवसांत घडलेली ही दुसरी निर्दयी घटना असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. ही घटना वाघोली येथील बाईफ रोड परिसरात घडली आहे. सोनी संतोष जायभाय, मूळ रहिवासी कंधार, जिल्हा नांदेड, सध्या वाघोली येथे बायफ रोडवर वास्तव्यास असलेल्या महिलेनं हे कृत्य केलं आहे. पोलिसांनी आरोपी महिलेला ताब्यात घेतलं असून, नेमकं हे कृत्य का करण्यात आलं याचा तपास सुरू आहे. कौटुंबिक वाद की मानसिक तणाव, यामागचं नेमकं कारण शोधण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत. वाघोलीत सतत घडणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

संपादकांची शिफारस

