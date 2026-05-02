ETV Bharat / state

आई मुलीनं आत्महत्या केल्यानं नागरिक हादरले: सुसाईड नोटमध्ये केली 'ही' इच्छा व्यक्त

नागपुरातील नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या परिसरातील माय लेकीनं आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Etv Bharat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 2, 2026 at 1:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या आई आणि विवाहित मुलीनं राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सधन कुटुंबात ही घटना घडलेली आहे. संगीता ढबाले आणि त्यांची मुलगी आकांक्षा ब्रम्हे अशी आत्महत्या केलेल्या आई आणि त्यांच्या मुलीचं नाव आहे. पोलिसांना घटनास्थळी एक सुसाईड नोट सुद्धा मिळाली आहे. संगीता ढबाले आणि आकांक्षा दोघी कुटुंबासह एकत्रच राहत होत्या. आकांक्षाचा विवाह सुमारे दोन वर्षांपूर्वी लोकेश ब्रम्हे यांच्यासोबत झालं. काही महिन्यांपूर्वी तिनं मुलीला जन्म दिला. मात्र काही, कारणास्तव त्या बाळाचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून आकांक्षा आईकडं राहायला आली. आकांशा बँकेत काम करायची तर वडील गेल्यानंतर तिची आई देखील नोकरी करायची. आकांशाच्या वडीलांचं १० वर्षांपूर्वी निधन झालं आहे.


जावयासोबत सुरू होती वादावादी : संगीता ढबाले यांचे जावई लोकेश ब्रम्हे यांचा पत्नी आकांक्षा आणि सासूसोबत वारंवार वादविवाद होत असल्याची माहिती पुढं आलेली आहे. 30 एप्रिलच्या रात्री सुद्धा वाद झाला होता. त्यानंतर उशिरा रात्री आई-मुलीनं घरातील एका लोखंडी अँगल ला गळफास लावून आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. पोलिसांना घटनास्थळावरून एक सुसाईड नोट लिहिलेली मिळाली आहे. यात त्यांनी दोघींवर गावात त्याच ठिकाणी अंत्यसंस्कार करण्याची विनंती केली आहे. जिथं आकांक्षाच्या वडिलांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते. मृतदेह आकांशाच्या सासरच्या मंडळींच्या ताब्यात देऊ नये, असं देखील नमूद केलं आहे.


पोलिसांचा तपास सुरू : पोलिसांनी तूर्तास अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे, दोघींचे ही मृतदेह उत्तरीय तापसणीसाठी पाठवले असून प्रकरणाचा तपास सुरू केलेला आहे. या घटनेची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. कुणी या दोघीना आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त केलं आहे का याचा तपास केला जाणार असल्याचं नंदनवन पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक कैलाश देशमाने यांनी यावेळी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. बारामतीत पोलीस ठाण्यातच आरोपीची आत्महत्या; लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपी होता अटकेत
  2. चिमुकलीच्या आजाराला कंटाळून दाम्पत्यानं संपवलं जीवन : तिघांचे आढळले मृतदेह
  3. बीडच्या डॉक्टर आत्महत्येचं गूढ उकललं; सहकाऱ्याची घटस्फोटीत बहीण करत होती ब्लॅकमेल, आरोपीला 14 दिवस न्यायालयीन कोठडी

TAGGED:

MOTHER DAUGHTER COMMITS SUICIDE
MARRIED DAUGHTER COMMITS SUICIDE
आई मुलीची आत्महत्या
सुसाईड नोट
MOTHER DAUGHTER SUICIDE IN NAGPUR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.