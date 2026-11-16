2 वर्षाच्या चिमुकल्यासह आईने जीवन संपवले, सांगली जिल्ह्यातील घटना
कवठेमंकाळ परिसर एसटी टीम कडून विहिरीमध्ये शोध मोहीम राबवण्यात आली. यामध्ये प्रीती आणि तिचा दोन वर्षाचा मुलगा या दोघांचेही मृतदेह आढळून आले.
Published : November 16, 2026 at 6:53 AM IST
सांगली - कौटुंबिक वादातून एका आईने आपल्या दोन वर्षांच्या चिमुकल्यासह जीवन संपवल्याचा प्रकार घडला आहे. कवठेमंकाळ तालुक्यातल्या देशिंगमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे. प्रीती मनोहर राठोड (वय 25) आणि मुलगा श्रीहंन मनोहर राठोड (वय 2) अशी मृतांची नावे आहेत. सदर घटनेची नोंद कवठेमहांकाळ पोलिसांमध्ये झाली असून चिमुरड्यासह आईने जीवन संपल्याच्या घटनेने परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.
याबाबत मिळालेली अधिक माहिती याप्रमाणे, सध्या साखर कारखाने सुरू झाले आहेत आणि ऊस तोडीसाठी मजूर मोठ्या संख्येने जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. कवठेमहांकाळ तालुक्यातल्या देशिंग येथे देखील ऊसतोडी करण्यासाठी मुझे कर्नाटक राज्यातल्या विजापूर येथील ऊसतोड मजूर वास्तव्यास आहेत. देसाई वस्ती येथे राहत असलेली राठोड कुटुंबातील प्रीती देखील पती मनोहर राठोड व आपल्या धनुष्याच्या मुलासह ऊस तोडीसाठी आली होती.
शनिवारी 15 नोव्हेंबर रोजी दुपारच्या सुमारास प्रीती तिचा कुटुंबातल्या व्यक्तींसोबत किंवा वादावादीचा प्रकार घडला त्यानंतर प्रीती हे आपल्या दोन वर्षाच्या श्रीहंनला घेऊन बाहेर पडली. त्यानंतर ती गायब होती. दरम्यान प्रीतीचा पती मनोहर राठोड व त्याच्या नातेवाईकांनी प्रीतीचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. रात्रभर शोध घेण्यात आला मात्र प्रीती कोठेचं सापडली नाही. रविवारी सकाळी शोध घेत असताना परिसरातल्याच एका विहिरीमध्ये चप्पल तरंगत असल्याचा आढळून आल. हे चप्पल प्रीतीची असल्याची खात्री झाल्यानंतर कवठेमंकाळ परिसर एसटी टीम कडून विहिरीमध्ये शोध मोहीम राबवण्यात आली. यामध्ये प्रीती आणि तिचा दोन वर्षाचा मुलगा या दोघांचेही मृतदेह आढळून आले.
प्रीती आणि तिच्या 2 वर्षीय मुलाचा मृतदेह समोर येताचं राठोड कुटुंबासह ऊसतोड मजुरांचा एकच आक्रोश पाहायला मिळाला. यानंतर पोलिसांकडून पंचनामा करत मृतदेह शविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयामध्ये पाठवण्यात आले होते. कवठेमहांकाळ पोलीस ठाण्यामध्ये घटनेची नोंद झाली असून प्राथमिक तपासामध्ये व घटनास्थळानजीकच्या परिस्थितीवरून प्रीती राठोड, हिने तिच्या दोन वर्षाच्या मुलासह जीवन संपवल्याचं समोर आलं आहे. दरम्यान घटनेमुळे देशिंग गावासह परिसरामध्ये माय-लेकाच्या आत्महत्येच्या दुर्दैवी घटनेमुळे हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे, तर या घटने प्रकरणी कवठेमहांकाळ पोलिसांकडून अधिक तपास करण्यात येत आहे.
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