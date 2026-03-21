मायलेकीवर काळाचा घाला: धुणं धुण्यासाठी गेलेल्या मायलेकी खदानीत बुडाल्यानं खळबळ
धुणं धुण्यासाठी गेलेल्या माय लेकीचा खदानीत बुडून मृत्यू झाल्याननं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना भोकरदनमधील पंढरपूर वाडी इथं घडली.
Published : March 21, 2026 at 12:22 PM IST
जालना : धुणं धुण्यासाठी गेलेल्या मायलेकींचा खदानीतील पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना भोकरदन तालुक्यातील पंढरपूर वाडी इथं शुक्रवारी घडली. कावेरी दशरथ मोहिते ( वय अंदाजे 28 वर्ष ) आणि सोनाली दशरथ मोहिते ( वय 13 वर्ष ) अशी खदानीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या मायलेकींची नावं आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे.
खदानीत बुडून मायलेकींचा मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, कावेरी दशरथ मोहिते ( वय अंदाजे 28 वर्ष ) या आपल्या मुलगी सोनाली दशरथ मोहिते हिच्यासह गावाजवळील खदानीवर धुणं धुण्यासाठी गेल्या होत्या. दरम्यान, कपडे धुत असताना अचानक कावेरी मोहिते यांचा पाय घसरून त्या पाण्यात पडल्या. आई पाण्यात बुडताना पाहताच मुलगी सोनाली हिनं तिला वाचवण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र पाण्याची खोली जास्त असल्यानं आणि परिस्थिती गंभीर झाल्यानं दोघींनाही बाहेर येता आलं नाही. काही वेळ लोटल्यानंतर मायलेकी परत न आल्यानं कावेरी मोहिते यांचे पती दशरथ मोहिते यांनी शोध घेतला.
पतीवर कोसळला दु:खाचा डोंगर : दशरथ मोहिते यांनी पत्नी आणि मुलीचा शोध घेतला असता, त्यांना खदानीजवळ कपडे आढळून आले. यावेळी त्यांना दोघी मायलेकी खदानीतील पाण्यात बुडाल्याचं आढळून आलं. त्यामुळे ही माहिती तत्काळ पोलिसांना देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच हसनाबाद पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. दोघी मायलेकींना भोकरदन येथील शासकीय ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून दोघींनाही मृत घोषित केलं. सायंकाळी सुमारे 6 वाजता पंढरपूर वाडी इथं त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेमुळे गावात सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे सोनाली ही इयत्ता सातवीत शिकत होती. साध्या स्वभावाच्या कावेरी मोहिते आणि आईला वाचवण्यासाठी जीवाची बाजी लावणारी लहानगी सोनाली यांच्या मृत्यूनं दशरथ मोहिते यांच्यासह गावकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
