मेळघाटात मातेसह अर्भक दगावलं; एका बाळाचाही मृत्यू, धारणी उपजिल्हा रुग्णालयातील घटना

अमरावतीमधील मेळघाट परिसरातील धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात शनिवारी अर्भकासह मातेचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. नर्मदा चिलात्रे असं मृत्यू झालेल्या मातेचं नाव आहे.

MOTHER CHILD DIED IN DHARANI
धारणी उपजिल्हा रुग्णालय (Etv Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 16, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read
अमरावती : मेळघाटातील कुपोषण, माता आणि बालमृत्यूसंदर्भात उच्च न्यायालयानं शासनावर ताशेरे ओढले आहे. त्यानंतरही धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात शनिवारी अर्भकासह मातेचा आणि एका नवजात बालकाचा मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडाली. नर्मदा चिलात्रे असं मृत मातेचं नाव आहे.

Mother Child Died In Dharani
धारणी उपजिल्हा रुग्णालय (ETV Bharat Reporter)

अवघ्या 24 तासात वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये एका मातेसह तीन बालकांचा मृत्यू झाला. आम्ही पूर्ण प्रयत्न करूनही त्यांना वाचवू शकलो नाही. एकाच वेळी जास्त प्रमाणात प्रसूती आणि बालकांचे आणि मातांचे उपचार करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. यंत्रणेला अनुसरूनच उपचार करणं शक्य आहे. - डॉ. दयाराम जावरकर, वैद्यकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय धारणी.

एकाच दिवशी तिघांच्या मृत्यूनं हळहळ : धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात शनिवारी प्रसूतीसाठी दाखल असणाऱ्या सालाई गावातील नर्मदा चिलात्रे यांचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाला. त्यांच्या गर्भात असणारं अर्भकही दगावलं. दरम्यान धूळघात रेल्वे इथल्या कविता धांडे यांनी धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात बाळाला जन्म दिला. हे बाळ देखील अवघ्या काही तासांनी दगावलं. या घटनांमुळे धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात हळहळ व्यक्त करण्यात आली. तर दोन्ही कुटुंबातील नातेवाईकांनी यावेळी जोरदार हंबरडा फोडला.

आठ दिवसात चार घटना : प्रसूतीसाठी धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात 8 नोव्हेंबरला दाखल झालेल्या अर्चना शिवकार यांच्या शरीरात हिमोग्लोबीन कमी असल्यामुळं त्यांची प्रकृती खालावली. 9 नोव्हेंबरला त्यांनी उपचारादरम्यान अखेरचा श्वास घेतला. 6 नोव्हेंबर रोजी रंजना साखरकर यांना रुग्णवाहिकेतून धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात आणलं जात असताना त्यांचा मार्गातच मृत्यू झाला. आठ दिवसात घडलेल्या या चार घटनांमुळे मेळघाटातील माता आणि बालमृत्यूचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय.

मेळघाट प्रकरणी उच्च न्यायालयानं ओढलेत ताशेरे : मेळघाटात अकरा महिन्यात 65 बालकांचा मृत्यू झाल्यानं मुबई उच्च न्यायालयानं सरकारच्या कामावर नुकतेच ताशेरे ओढले. मेळघाटातील या परिस्थितीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते बंड्या साने आणि डॉ. राजेंद्र वर्मा यांनी जनहित याचिका दाखल केलीय.

चिकित्सकपणे पाहण्याची गरज : "मेळघाटातील हा गंभीर प्रश्न आजचा नाही, तर 1993 पासून आहे. मेळघाटात आरोग्य विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग आणि एकात्मिक बालविकास सेवा योजना या चारही विभागांनी मेळघाटात एकत्रित काम करणं गरजेचं आहे. मात्र असं कधीही होताना दिसत नाही, हे दुर्दैवं आहे," असं सामाजिक कार्यकर्ते बंड्या साने यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचित्सक एकत्रितपणे मेळघाटच्या विषयावर कधी विचार करत नाहीत. मेळघाटातील माता आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी जिल्हा समिती आहे, मात्र तिची गांभीर्यानं बैठक होत नाही. राज्य पातळीवर असणारी गाभा समिती पण लक्ष देत नाही. कोणताच विभाग एकत्र येत नसल्यामुळं मेळघाटात आदिवासींवर संकटं आहेत. कृषी विभाग सुद्धा आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यास अपयशी आहे. अशा परिस्थित माता मृत्यू आणि बाल मृत्यूसारख्या गंभीर विषयात न्यायालयाशिवाय दुसरा पर्याय नाही असं वाटलं. आता न्यायालयानं कठोर भूमिका घेऊन मेळघाटातली गंभीर परिस्थिती सुधारावी. मेळघाटच्या परिस्थितीकडं चिकित्सकपणानं पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे," असं देखील बंड्या साने म्हणाले.

