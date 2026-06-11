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मुलाला वाचविण्यासाठी गेलेल्या आईसह मुलाचा नदीत बुडून मृत्यू, समशेरपूरमधील घटना

अधिक महिन्यात घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. मुलाला वाचवण्यासाठी नदीत उडी मारणाऱ्या आई तसंच मुलाचा बुडून मृत्यू झाला.

स्वराज हरिदास खोत, वृषाली हरिदास खोत
स्वराज हरिदास खोत, वृषाली हरिदास खोत (File/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 3:53 PM IST

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अकोला - जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील समशेरपूर येथे अधिक मासानिमित्त नदीवर स्नानासाठी गेलेल्या माय-लेकाचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. वृषाली हरिदास खोत (35) आणि स्वराज हरिदास खोत (10) अशी मृतांची नावे आहेत. अधिक महिन्यात घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. मुलाला वाचवण्यासाठी नदीत उडी मारणाऱ्या आई आणि मुलाचा बुडून मृत्यू झाला.


मिळालेल्या माहितीनुसार, गावातील काही महिला आणि एक दहा वर्षीय मुलगा नदीवर आंघोळीसाठी गेले होते. यावेळी स्वराज खोत याला पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो खोल पाण्यात जाऊन बुडू लागला. आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी आई वृषाली खोत यांनी तत्काळ पाण्यात उडी घेतली. मात्र दोघांनाही पोहता येत नसल्याने ते पाण्याच्या प्रवाहात वाहू लागले. हे पाहून त्यांच्यासोबत असलेल्या माधुरी खोत आणि मीरा चौधरी यांनीही मदतीसाठी नदीत उडी घेतली. मात्र त्याही पाण्यात अडकल्या. आरडाओरडा ऐकून नदीजवळ उपस्थित युवकांनी घटनास्थळी धाव घेत पाण्यात उडी मारली आणि मोठ्या प्रयत्नांनंतर माधुरी खोत, मीरा चौधरी यांना सुखरूप बाहेर काढलं.


यानंतर वृषाली खोत आणि स्वराज खोत यांचा शोध सुरू करण्यात आला. काही वेळानंतर दोघांचेही मृतदेह पाण्यात आढळून आले. या दुर्घटनेत बचावलेल्या महिलांना पुढील उपचारासाठी अकोला येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे रवाना करण्यात आलं. अधिक मासाच्या धार्मिक स्नानासाठी गेलेल्या कुटुंबावर काळाने घाला घातल्याने समशेरपूर गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेनंतर पोलिसांनी आकस्मित घटनेच्या अनुषंगानं गुन्हा दाखल केला आहे.

TAGGED:

MOTHER AND SON DROWN
आईसह मुलाचा नदीत बुडून मृत्यू
समशेरपूर
स्वराज खोत
MOTHER AND SON DROWN

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