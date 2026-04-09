नागपुरात सीसीटीव्ही यंत्रणा ठरतेय कुचकामी, बहुतांश कॅमेरे बंद, महिनाभर स्फोटकाचा साठा पडूनही कुणाला दिसलाच नाही

स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश असलेल्या नागपुरात प्रत्येक चौकात वाहतूक व्यवस्था तसंच शहरातील गुन्हेगारीवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. मात्र बहुतांश कॅमेरे बंद पडले आहेत.

नागपूरात सीसीटीव्ही यंत्रणा
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 9, 2026 at 8:12 PM IST

नागपूर : नागपुरात स्फोटके आढळल्याच्या घटनेला दोन दिवस लोटले असताना ती स्फोटके कुणी आणि कधी ठेवली याचा छडा लावण्यात नागपूर शहर पोलिसांना अद्यापही यश आलं नाही. संपूर्ण नागपूर शहर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणीमध्ये असल्याचा दावा वेळोवेळी सत्ताधारी आणि प्रशासनानं केलाय. मात्र, प्रत्यक्षात ज्यावेळी वेळ आली, त्यावेळी शहरातील बहुतांश कॅमेरे बंद आल्याचं जळजळीत सत्य समोर आलंय. नागपूरच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी सुरू करण्यात आलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा ही कुचकामी ठरत आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. गुन्हे नियंत्रण, ट्रॅफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षेसाठी शहरात तब्बल 3 हजार 700 कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. मात्र, स्फोटके कुणी आणली? याचा शोध अद्यापही लागलेला नाही, असं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले.


नागपूर शहर ‘नजरकैद’ ऐवजी ‘नजरचुकी’त : स्मार्टसिटी प्रकल्पांतर्गत नागपूर शहरातील सर्व प्रमुख चौक, रस्ते, संवेदनशील भाग आणि ट्रॅफिक पॉइंटवर अत्याधुनिक अशी सीसीटीव्ही प्रणाली उभारण्यात आलीय. नागपूर स्मार्ट आणि सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमार्फत सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असून, तिचं नियंत्रण नागपूर पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षातून केलं जातं. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून चोरी, मारहाण, अपघात, अपहरण, खून सारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास हा वेगाने होणं अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारीही या यंत्रणेवर होती. प्रत्यक्षात मात्र, बहुतांश कॅमेरे बंद असल्यानं नागपूर शहर ‘नजरकैद’ ऐवजी ‘नजरचुकी’त गेले आहे, असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

खासगी कॅमेऱ्यावर पोलीस अवलंबून : एखादी घटना घडल्यानंतर पोलिसांना खासगी आस्थापना किंवा नागरिकांच्या घरी असलेल्या कॅमेऱ्यांवर अवलंबून राहावं लागत आहे. घरांवर किंवा दुकानांवर बसवलेल्या कॅमेऱ्यांचं फुटेज मागण्यासाठी नागरिकांची मदत घ्यावी लागते, हीच परिस्थिती पोलीस यंत्रणेची खरी अवस्था दाखवणारी ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सेंट्रल एव्हेन्यू परिसरातील दोसर भवन चौकाजवळ उघडकीस आलेली घटना अधिकच अस्वस्थ करणारी आहे. मेट्रो स्टेशनलगत एका घराच्या कंपाउंडजवळ स्फोटकांचा साठा असलेली पिशवी बेवारस अवस्थेत आढळून आली. या पिशवीत 58 डिटोनेटर, 15 जिलेटीन कांड्या आणि 8 कनेक्टर होते. इतक्या संवेदनशील भागात इतका धोकादायक साठा सापडणं हीच बाब गंभीर असताना, पिशवी तब्बल महिनाभर त्या ठिकाणी पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे.


महिनाभर स्फोटके सीसीटीव्हीच्या नजरेतून लपली कशी? : शहरभर जाळ्यासारखी उभारलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा नागपूर शहरात असताना सुद्धा स्फोटके ठेवणाऱ्यांची हालचाल कुणाच्या नजरेत कशी आली नाही. त्यामुळं प्रश्न अधिक बोचरा ठरतोय. कॅमेऱ्यांनी काहीही टिपलं नाही का, जर टिपलं तरी त्याकडं दुर्लक्ष झालं का, याचं उत्तर अद्याप अस्पष्ट आहे. अतिशय संवेदनशील परिसर, मेट्रो स्टेशनची जवळीक आणि त्यात स्फोटकांचा साठा ही सगळी परिस्थिती अधिक धोकादायक आहे.

