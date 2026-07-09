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पुण्यातील 'मोशी वेस्ट एनर्जी प्रकल्पात' दुर्घटनेत युद्धपातळीवर बचावकार्य, ढिगाऱ्याखाली अजून काहीजण असल्याचं निश्चित झाल्यानं वेगवान काम सुरू

पिंपरी-चिंचवडच्या मोशीतील वेस्ट एनर्जी प्रकल्पात कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत अनेकजण ढिगाऱ्याखाली बेपत्ता असल्याचं निश्चित झालं असून, बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.

MOSHI INCIDENT PUNE
मोशी दुर्घटना (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 4:08 PM IST

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मोशी (पुणे) : पिंपरी-चिंचवडमधील मोशीतील 'वेस्ट एनर्जी प्रकल्पा'च्या परिसरात झालेल्या भीषण दुर्घटनेनं संपूर्ण राज्य हादरलं आहे. या दुर्घटनेत इमारतीवर कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा कोसळल्याने अनेक कर्मचारी ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यापैकी काहींना बाहेर काढलं असून अजूनही अनेकजण अडकले आहेत. त्यामध्ये 32 वर्षीय महेश कुंभार यांचाही समावेश आहे. या घटनेनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, महेश सुखरूप बाहेर यावा, यासाठी संपूर्ण कुटुंब प्रार्थना करत आहे.

... आणि कुटुंबीयांची चिंता वाढली : महेश कुंभार हे मूळचे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यांनी एमबीएचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर नोकरीच्या शोधात पिंपरी-चिंचवडमध्ये येत 'वेस्ट एनर्जी प्रकल्पा'त एचआर विभागात नोकरी करत होते. गेल्या वर्षभरापासून ते प्रामाणिकपणे काम करत होते. कुटुंबाच्या भविष्यासाठी मोठी स्वप्नं पाहणारा महेश नियमितपणे आपल्या आई-वडिलांशी आणि भावाशी संपर्कात असायचा. त्यामुळं दुर्घटनेनंतर त्याच्याशी संपर्क होत नसल्यानं कुटुंबीयांची चिंता अधिकच वाढली. दुर्घटना घडल्यानंतर मध्यरात्री सुमारे दीड वाजण्याच्या सुमारास कंपनीकडून महेश इमारतीत अडकल्याची माहिती कुटुंबीयांना देण्यात आली. हा फोन आल्यानंतर कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला. त्यानंतर त्याच्या मोबाईलवर अनेकवेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. ही माहिती मिळताच महेशचा भाऊ संतोष कुंभार तातडीने घटनास्थळी रवाना झाला.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना महेश कुंभार यांचे भाऊ संतोष कुंभार (ETV Bharat Reporter)

काहीतरी चमत्कार होईल आणि... : घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर संतोष यांनी प्रशासन आणि बचाव पथकाकडून माहिती घेतली. सुरुवातीला महेश सुरक्षित असेल, अशी आशा होती. मात्र तो ढिगाऱ्याखाली अडकल्याचं समजताच संपूर्ण कुटुंब हादरलं. घटनास्थळी सुरू असलेल्या बचावकार्याकडं डोळे लावून कुटुंबीय प्रत्येक क्षण आशेनं वाट पाहत आहेत. "काहीतरी चमत्कार होईल आणि माझा भाऊ जिवंत बाहेर येईल," अशी भावना संतोष कुंभार यांनी व्यक्त केली.

या संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करावी : या दुर्घटनेबाबत संतोष कुंभार यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. "ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नाही. जर योग्य सुरक्षा उपाययोजना केल्या असत्या, नियमित तपासणी झाली असती आणि कामगारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं असतं, तर कदाचित ही दुर्घटना टाळता आली असती. त्यामुळं या संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी," अशी मागणी संतोष कुंभार यांनी केली.

युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू : सध्या घटनास्थळी अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि इतर यंत्रणांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे. जड यंत्रसामग्रीच्या सहाय्यानं ढिगारा हटवण्याचं काम सुरू असून, अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असल्यानं बचाव पथके अत्यंत काळजीपूर्वक काम करत आहेत. या दुर्घटनेनं केवळ एका कुटुंबावर नव्हे, तर अनेक कुटुंबांवर संकट कोसळलं आहे. आपल्या प्रिय व्यक्तींच्या सुरक्षिततेसाठी नातेवाईक घटनास्थळी ताटकळत उभे आहेत. प्रशासनाकडून पारदर्शक माहिती द्यावी, बचावकार्य अधिक वेगाने करावे आणि भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

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TAGGED:

MAHESH KUMBHAR MISSING
महेश कुंभार
मोशी वेस्ट एनर्जी प्रकल्प
MOSHI BUILDING RESCUE OPERATION
MOSHI INCIDENT PUNE

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