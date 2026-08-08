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मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेला महिना उलटला; पीडित कुटुंबांची मदतीसाठी प्रतीक्षा कायम!

मोशी कचरा डेपो येथे कचऱ्याचा अथांग डोंगर एका इमारतीवर कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या भीषण दुर्घटनेला आज तब्बल एक महिना पूर्ण झाला आहे.

Moshi garbage depot tragedy
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील पीडित कुटुंब (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 4:29 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी कचरा डेपो येथे कचऱ्याचा अथांग डोंगर एका इमारतीवर कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेल्या भीषण दुर्घटनेला आज तब्बल एक महिना पूर्ण झाला आहे. या दुर्घटनेने संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहर हादरले होते. मात्र, महिना उलटूनही या दुर्घटनेला जबाबदार कोण, इमारतीची उभारणी कशी झाली आणि सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष नेमके कोणी केले, याबाबत अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

बांधकामाला परवानगी कशी मिळाली? - दुर्घटनेनंतर महापालिका प्रशासनाने कारवाई करत तत्कालीन पर्यावरण प्रमुख संजय कुलकर्णी, प्रकल्प अभियंते योगेश आल्हाट आणि अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे या तिघांना निलंबित केले. मात्र, केवळ निलंबनाची कारवाई करून प्रकरण संपणार नाही, अशी भूमिका मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी घेतली आहे. संबंधित इमारत नियमबाह्य पद्धतीने उभारली गेली असेल, तर तिच्या बांधकामाला परवानगी कशी मिळाली? संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब का आली नाही? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी होत आहे.

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील पीडित कुटुंबांबरोबर साधलेला संवाद (ETV Bharat Reporter)

या दुर्घटनेतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला असता, त्यांनी महापालिकेकडून मिळालेल्या दहा लाख रुपयांच्या मदतीबाबत माहिती दिली. महापालिकेने जाहीर केलेली दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत त्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. मात्र, कुटुंबीयांचे पुढील आयुष्य सुरक्षित करण्यासाठी ही मदत पुरेशी नसल्याने कंपनीकडून मिळणारी आर्थिक मदत वाढवावी, तसेच मृत कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी आहे.

कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा - यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पुढाकार घेतला आहे. कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आयुक्तांच्या तीन ते चार बैठका झाल्या आहेत. आयुक्तांनी स्वतः मध्यस्थी करत कुटुंबीयांना अधिक आर्थिक मदत आणि शैक्षणिक मदत मिळावी, यासाठी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. येत्या सोमवारी याबाबत कंपनीकडून स्पष्ट भूमिका समोर येण्याची अपेक्षा कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे.

महापालिका प्रशासन मध्यस्थी करणार - याबाबत आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, “मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शक्य तितक्या लवकर आणि प्रभावीपणे मदत मिळावी, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. महापालिकेने जाहीर केलेली दहा लाख रुपयांची मदत कुटुंबीयांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. कंपनीकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक मदतीबरोबरच मृत कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत मिळावी, यासाठी कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेण्यात आल्या आहेत. कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महापालिका प्रशासन आवश्यक ती मध्यस्थी करत आहे. राज्य सरकारकडून जाहीर झालेल्या मदतीबाबतही आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येत आहे. कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून समन्वय साधला जात आहे.”

Moshi garbage depot tragedy
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेला महिना उलटला (ETV Bharat Reporter)

कागदपत्रांवर राज्यस्तरावर काय कार्यवाही झाली? - दरम्यान, राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या मदतीबाबत मात्र कुटुंबीयांमध्ये संभ्रम कायम आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी भेट दिली होती. त्यानंतर मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी आवश्यक ती कागदपत्रे स्थानिक तलाठी कार्यालयात जमा केली. मात्र त्यानंतर या कागदपत्रांवर राज्यस्तरावर काय कार्यवाही झाली, मदत मंजूर झाली आहे का आणि ती कधी मिळणार, याबाबत कुटुंबीयांना कोणतीही ठोस माहिती मिळालेली नाही.

“कागदपत्रे जमा केल्यानंतर पुढे काय झाले, हे आम्हाला सांगणारा कोणीही तयार नाही. राज्य सरकारपर्यंत आमचा आवाज पोहोचवण्यासाठी प्रशासन आणि कुटुंबीय यांच्यामध्ये समन्वय साधणारा एक माहितीचा दुवा असणे गरजेचे आहे,” अशी भूमिका नातेवाईकांनी व्यक्त केली.

मदत प्रत्यक्षात मिळणे आवश्यक - दुर्घटनेत कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती गमावल्याने अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. मुलांचे शिक्षण, घरखर्च आणि भविष्यातील आर्थिक स्थैर्याचा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. त्यामुळे सरकार आणि संबंधित कंपनीने जाहीर केलेली मदत प्रत्यक्षात मिळणे आवश्यक आहे.

सखोल चौकशी करावी - एकीकडे मदतीचा प्रश्न असताना दुसरीकडे दुर्घटनेच्या जबाबदारीचा प्रश्नही गंभीर आहे. नऊ कर्मचाऱ्यांचा जीव गेल्यानंतर केवळ निलंबन करून थांबण्याऐवजी दुर्घटनेमागील निष्काळजीपणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कुटुंबीयांकडून होत आहे.

दोषींवर ठोस कारवाई कधी? - महिना उलटला आहे. महापालिकेची मदत कुटुंबीयांच्या खात्यात जमा झाली आहे. कंपनीकडून वाढीव आर्थिक आणि शैक्षणिक मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या मदतीची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे. त्यामुळे आता आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष मदत आणि दोषींवर ठोस कारवाई कधी होते, याकडे या पीडित कुटुंबीयांसह संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

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