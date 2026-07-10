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मोशी दुर्घटनेकडे मंत्री-लोकप्रतिनिधींची पाठ? पीडित कुटुंबीयांचा संताप, प्रशासनावरही माहिती लपवल्याचा आरोप

मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेच्या ठिकाणी अनेक लोकप्रतिनिधींनी भेट न दिल्याचा आरोप पीडित कुटुंबीयांनी केला.

Moshi garbage depot tragedy
मोशी कचरा डेपो दुर्घटना घटनास्थळ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 10, 2026 at 1:56 PM IST

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पुणे (पिंपरी-चिंचवड) - मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेला 45 तासांहून अधिक कालावधी उलटून गेला असतानाही अनेक कामगार मलब्याखाली अडकल्याने त्यांच्या नातेवाईकांचा संयम सुटताना दिसत आहे. बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असले तरी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीमुळे नातेवाईकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दुर्घटनास्थळी उपस्थित राहून दिलासा देण्याऐवजी अनेक लोकप्रतिनिधींनी पाठ फिरवल्याचा आरोप पीडितांच्या नातेवाईकांनी केला.

कोणी फिरवली पाठ? - नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार, पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बचावकार्याचा आढावा घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या, मात्र त्या प्रत्यक्ष दुर्घटनास्थळी आल्या नाहीत. मदत व पुनर्वसन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दुर्घटनेच्या दिवशी संध्याकाळी आणि रात्री अशा दोन वेळा घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याची माहिती घेतली. मात्र, स्थानिक खासदार अमोल कोल्हे यांनी अद्याप घटनास्थळी भेट दिली नसल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. भाजपाचे स्थानिक आमदार महेश लांडगे दुर्घटनेच्या दिवशी एकदा घटनास्थळी आले होते. त्यानंतर काही स्थानिक नगरसेवकांनीही भेट दिली, मात्र त्यानंतर त्यांनी पुन्हा घटनास्थळी येऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला नसल्याचे पीडितांच्या नातेवाईकांचे म्हणणे आहे.

कुटुंबीयांशी संपर्क ठेवला नाही - मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे आणि चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. मात्र, या भेटीनंतरही अडकलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांशी सातत्याने संपर्क ठेवला गेला नसल्याची भावना नातेवाईकांनी व्यक्त केली.

प्रशासनाकडून माहिती मिळत नसल्याचा आरोप - दुर्घटनास्थळी अनेक तासांपासून थांबलेल्या नातेवाईकांचा आरोप आहे की, अधिकृत माहिती मिळवण्यासाठी त्यांना वारंवार अधिकाऱ्यांकडे जावे लागत आहे. मात्र, स्पष्ट आणि नियमित माहिती देण्याचे टाळले जात असल्याने त्यांची चिंता आणखी वाढत आहे. "आमच्या माणसांची नेमकी स्थिती काय आहे, बचावकार्य कितपत पुढे गेले आहे, याची अधिकृत माहिती वेळोवेळी मिळत नाही," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

पीडितांच्या नातेवाईकांचा आरोप - नातेवाईकांनी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर नाराजी व्यक्त करत, "जर संबंधित मंत्री, खासदार, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने घटनास्थळी उपस्थित राहिले असते, तर बचावकार्याला अधिक वेग मिळाला असता. तसेच आम्हालाही मानसिक आधार मिळाला असता. 45 तासांहून अधिक वेळ उलटून गेला असूनही आमची माणसे अजूनही ढासळलेल्या इमारतीखाली अडकलेली आहेत. प्रत्येक क्षण आमच्यासाठी अत्यंत वेदनादायी आहे," असे सांगितले.

युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू - दरम्यान, एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, महापालिका आणि इतर यंत्रणांकडून बचावकार्य सुरू असून, मलबा हटवून अडकलेल्या कामगारांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, वेळ जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतशी नातेवाईकांची चिंता आणि संताप अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.

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TAGGED:

MOSHI TRAGEDY VICTIMS
SUNETRA PAWAR ON MOSHI TRAGEDY
मोशी कचरा डेपो दुर्घटना
मोशी दुर्घटना पीडित कुटुंब
MOSHI GARBAGE DEPOT TRAGEDY

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