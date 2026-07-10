मोशी कचरा डेपो दुर्घटना : 'अधिवेशनात साधा आवाजही उठला नाही, विरोधी पक्ष जिवंत आहे का?' प्रकाश आंबेडकर यांचा सवाल
मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये घडलेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेनंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
Published : July 10, 2026 at 1:09 PM IST
पुणे - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये घडलेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेनंतर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी शुक्रवारी दुर्घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. त्यांनी महापालिकेच्या कारभारावर तसेच राज्यातील विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. "अधिवेशन सुरू असताना इतकी मोठी दुर्घटना घडूनही विरोधी पक्षाने याबाबत साधा प्रश्नही उपस्थित केला नाही, यावरून विरोधी पक्ष खरोखर जिवंत आहे का," असा उपरोधिक सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये कचऱ्याचा मोठा ढिगारा इमारतीवर कोसळल्याने इमारत ढासळली. या दुर्घटनेत 23 जण मलब्याखाली अडकले होते. बचावकार्यादरम्यान अनेकांना बाहेर काढण्यात यश आले असले तरी काही जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या अनेक तासांपासून एनडीआरएफ, अग्निशमन दल आणि महापालिकेच्या विविध यंत्रणांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे.
प्रशासनावर गंभीर आरोप - दुर्घटनास्थळी पाहणी केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. "पावसाळ्यात कचऱ्याची योग्य नियोजनाशिवाय उंच ढिगाऱ्यांमध्ये साठवणूक करण्यात आली. त्यामुळे पावसाचे पाणी झिरपून कचऱ्याचा ढिगारा अस्थिर झाला आणि ही दुर्घटना घडली," असा दावा त्यांनी केला. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची संपूर्ण प्रक्रिया चुकीची असल्याचे सांगत त्यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर अधिक सुरक्षित आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन करण्याची गरज व्यक्त केली.
वीज निर्मितीच्या संकल्पनेवर आक्षेप - यावेळी त्यांनी कचऱ्यापासून वीज निर्मितीच्या संकल्पनेवरही आक्षेप घेतला. कचरा हा खत म्हणून अधिक उपयुक्त असून, त्याचा योग्य प्रकारे पुनर्वापर करण्यासाठी अभ्यास आणि नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. 1991-92 मध्ये मुंबईतील कचरा परदेशात नेण्यात आल्याचा संदर्भ देत त्यांनी कचरा व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज अधोरेखित केली.
कठोर नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक - कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांच्या अगदी जवळ इमारती उभारणे धोकादायक असल्याचे सांगत त्यांनी लोकवस्तीपासून दूर ठिकाणीच कचरा साठवला जावा, अशी मागणी केली. अशा ठिकाणी महानगरपालिकेने स्वतंत्र जागा विकत घेऊन सुरक्षित पद्धतीने कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारावीत, असेही ते म्हणाले. कचऱ्याच्या साठ्यालगत कोणतीही इमारत उभी राहू नये, यासाठी कठोर नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्ष जिवंत नाही - "या दुर्घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित कंत्राटदारासह निष्काळजीपणा करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी," अशी ठाम मागणीही त्यांनी केली. "कामगारांचा जीव गेला आहे. ही केवळ दुर्घटना नसून व्यवस्थेच्या हलगर्जीपणाचा परिणाम आहे. दोषींना माफ करता कामा नये," असे ते म्हणाले. राज्यात विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असतानाही इतक्या गंभीर दुर्घटनेवर विरोधी पक्षाने आवाज न उठवल्याबद्दल प्रकाश आंबेडकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "विरोधी पक्ष जिवंत नाही. त्याचा दफनविधी मी आधीच पाहिलेला आहे," अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.