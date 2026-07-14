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मोशी कचरा डेपो दुर्घटना : उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन; दोन महापालिका अधिकाऱ्यांना नोटीस

मोशी कचरा डेपो येथे झालेल्या इमारत दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

Moshi Garbage Depot tragedy
मोशी कचरा डेपो दुर्घटना घटनास्थ्ळ (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 7:52 AM IST

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पिंपरी चिंचवड : मोशी कचरा डेपो येथे झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी नगर विकास विभागाने पुणे विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीत आयआयटी मुंबईचे भूतांत्रिक संरचना अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख प्रा. डी. एन. सिंग आणि घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ अनिलकुमार दीक्षित यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या समितीला दुर्घटनेची कारणमीमांसा, संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी, सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते का, तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. समितीने एका महिन्याच्या आत प्राथमिक अहवाल आणि दोन महिन्यांच्या आत अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर करायचा आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या बांधकामासंदर्भात गंभीर अनियमितता समोर आल्या आहेत. सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन न करणे, तसेच आवश्यक परवानग्यांशिवाय इमारतीचे बांधकाम केल्याचा ठपका संबंधित कंपनीवर ठेवण्यात आला आहे. यामुळे कंपनीचे प्लांट हेड, ऑपरेशन्स मॅनेजर आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. चौकशीनंतर दोषी आढळणाऱ्या सर्व संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

याचबरोबर महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कनिष्ठ अधिकारी आल्हाट यांनी प्रकल्पाच्या देखरेखीत व नियंत्रणात अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना उद्या सायंकाळपर्यंत आपला खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांचा खुलासा समाधानकारक न आल्यास त्यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यासह कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर सुरक्षा नियम, प्रकल्पाची देखरेख आणि प्रशासकीय जबाबदारी यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या अहवालातून दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे समोर येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणीही नागरिकांकडून होत आहे.

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