मोशी कचरा डेपो दुर्घटना : मलब्याखालून आणखी सहा जणांना काढलं बाहेर; एकाचा शोध अद्याप सुरू
पिंपरी-चिंचवडच्या मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील मलब्यातून शनिवारी आणखी सहा जणांना बाहेर काढून वायसीएम रुग्णालयात दाखल केले असून, एका बेपत्ता नागरिकाचा शोध अद्याप सुरू आहे.
Published : July 11, 2026 at 8:05 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : मोशी कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेनंतर सुरू असलेल्या शोध व बचाव मोहिमेत शनिवारी महत्त्वाची प्रगती झाली. दिवसभरात मलब्याखालून आणखी सहा जणांना बाहेर काढल असून त्यांना तातडीनं पिंपरीतील वायसीएम रुग्णालयात पाठवलं आहे. यापूर्वी 9 जुलैला सायंकाळी सुमारे चारच्या सुमारास भावेश वाणी यांना मलब्यातून बाहेर काढलं होतं. त्यांना वायसीएम रुग्णालयात नेल्यानंतर डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं आणि त्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला.
मलबा हटवण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू : या शोध मोहिमेत आतापर्यंत एकूण सहा जणांचा शोध लागला असून अद्याप एकाचा शोध सुरू आहे. घटनास्थळी मृत आणि बेपत्ता कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी मोठी गर्दी केली असून, प्रत्येक क्षणाला बचाव पथकांकडून अपडेट घेत ते आपल्या आप्तांच्या प्रतीक्षेत आहेत. आशा आणि चिंतेच्या वातावरणात नातेवाईक घटनास्थळ सोडण्यास तयार नसून बचावकार्याकडं त्यांचं लक्ष लागून आहे. शोधकार्य अधिक वेगानं आणि सुरक्षितपणे पार पाडण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात येत आहे. मलब्यामुळं अडथळा ठरणाऱ्या भिंती तसंच काँक्रीटचे स्लॅब क्रॅक करून हटवण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, महापालिका आणि इतर यंत्रणांचे अधिकारी समन्वयानं बचावकार्य करत आहेत.
सहा जणांना मलब्यातून बाहेर काढलं : शनिवारी (दि.11) दुपारी 2.30 वाजता शोध मोहिमेदरम्यान अक्षय सावंत आढळून आले. त्यानंतर सायंकाळी 5.10 वाजता सुनील कोरके (वय 40, आळंदी) यांना मलब्यातून बाहेर काढून वायसीएम रुग्णालयात हलवण्यात आलं. यानंतर बचावकार्यादरम्यान सनी माने (वय 39, गंधर्वनगरी, मोशी) हे देखील आढळून आले असून त्यांनाही उपचारासाठी वायसीएम रुग्णालयात पाठविण्यात आले. सायंकाळी 6.10 वाजता महेश कुंभार (वय 33, छत्रपती संभाजीनगर) यांचा शोध लागला. त्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत म्हणजे 6.20 वाजता नागेश गायकवाड (वय 26, संजय गांधी नगर, मोशी) तर रणजित पाटील (वय 22) यांचा शोध लागला आहे. त्यांना मलब्यातून बाहेर काढण्यात बचाव पथकांना यश आलं.
उर्वरित एकाचा शोध सुरू : उर्वरित एकाचा शोध घेण्यासाठी बचावकार्य अखंडपणे सुरू असून, प्रत्येक थर काळजीपूर्वक हटवला जात आहे. मलब्याखाली अडकलेल्या व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी आधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर वाढवला आहे. प्रशासनाकडून बचावकार्य पूर्ण होईपर्यंत सर्व यंत्रणा घटनास्थळी तैनात ठेवण्यात आल्या असून, नातेवाईकही मोठ्या आशेनं अडकलेल्या नागरिकांची प्रतीक्षा करत आहेत.
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