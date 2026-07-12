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'आर्थिक मदत देतात की भीक?' मोशी दुर्घटनेनंतर सुषमा अंधारे आक्रमक, जखमी कर्मचाऱ्यांची घेतली भेट

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी जखमींची भेट घेत, प्रशासन व कंपनीवर निष्काळजीपणाचा आरोप केला आहे.

Moshi Building Collapse News
दुर्घटनेतून बचावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 5:22 PM IST

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पिंपरी-चिंचवड : शहरातील मोशी कचरा डेपो येथे झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी दुर्घटनेतून बचावलेल्या जखमी कर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. यावेळी त्यांनी दुर्घटनेच्या दिवशी नेमकं काय घडलं, कामाच्या ठिकाणी कोणत्या सुविधा उपलब्ध होत्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं कोणत्या त्रुटी होत्या, याबाबत कर्मचाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती जाणून घेतली.

सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा : भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना सुषमा अंधारे यांनी या संपूर्ण प्रकरणात गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप केला. ही घटना केवळ अपघात नसून प्रशासन आणि संबंधित कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळं घडल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणातील सर्व जबाबदार व्यक्तींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.

प्रतिक्रिया देताना सुषमा अंधारे (ETV Bharat Reporter)

दोषींना शिक्षा मिळावी : अंधारे यांनी अँथनी लारा कंपनीचे संबंधित अधिकारी, कंपनीचे मालक तसेच महापालिका प्रशासन आणि आयुक्त यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली. दोषींना शिक्षा मिळावी यासाठी न्यायालयीन लढा उभारणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. केवळ चौकशी समित्या नेमून किंवा आश्वासने देऊन हे प्रकरण संपवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, जबाबदारांवर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, असंही त्या म्हणाल्या.

योग्य नुकसानभरपाई मिळाली : दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना जाहीर करण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीवरही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "आर्थिक मदत देत आहात ती भीक दिल्यासारखी देऊ नका. येथे माणसाचा जीव गेला आहे. एका व्यक्तीच्या आयुष्याची किंमत पाच लाख रुपये ठरवणारे तुम्ही कोण?" असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय, सन्मान आणि योग्य नुकसानभरपाई मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला पाहिजे : दुर्घटनेतील जखमी कर्मचाऱ्यांना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळावेत, त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्वतोपरी मदत मिळावी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मोशी कचरा डेपोतील सुरक्षाव्यवस्थेची उच्चस्तरीय चौकशी करून आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, अशीही त्यांनी मागणी केली. मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर दोषींवर कठोर कारवाई, मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली असून, या प्रकरणात प्रशासन आणि तपास यंत्रणा पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.



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TAGGED:

सुषमा अंधारे
मोशी कचरा डेपो दुर्घटना
MOSHI GARBAGE DEPOT ACCIDENT
MOSHI BUILDING COLLAPSE NEWS
SUSHMA ANDHARE ON MOSHI ACCIDENT

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