उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची मोशी घटनास्थळी भेट; दोषींवर कारवाईचा इशारा, मृतांच्या कुटुंबीयांना मदतीची ग्वाही
मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याचा आढावा घेतला. चौकशीनंतर दोषींवर कठोर कारवाईसह पीडितांना मदतीची ग्वाही दिली.
Published : July 11, 2026 at 7:30 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये घडलेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी घटनास्थळी भेट देत बचावकार्याचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, महापालिका प्रशासन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेल्या शोध, बचाव मोहिमेची माहिती घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचं सांगत मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती शासन संवेदनशील असल्याचं स्पष्ट केलं.
पावसामुळं शोध मोहिमेत अडथळे : घटनास्थळी अजूनही काही कर्मचारी अडकले असल्याची शक्यता व्यक्त करत त्यांनी सांगितलं की, त्यांचा शोध सुरू असून प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर विषारी वायू असल्यामुळं बचाव पथकांना काम करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर सततच्या पावसामुळंही शोध मोहिमेत अडथळे निर्माण होत असल्यानं विलंब होत असल्याचंही सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केलं.
"परवा घडलेली ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या दुर्घटनेत ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात शासन सहभागी आहे. प्रशासन पूर्ण संवेदनशीलतेने काम करत असून बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे." - सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री
संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू : दुर्घटनेच्या चौकशीबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाल्या की, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. चौकशीअंती जे काही सत्य समोर येईल, त्यानुसार संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. कोणालाही पाठीशी घातलं जाणार नाही, असा अप्रत्यक्ष इशाराही त्यांनी दिला. मृतदेह बाहेर काढल्यानंतर त्यांची योग्य ओळख पटवून ते नातेवाईकांना दाखवण्याबाबत प्रशासनानं अत्यंत संवेदनशीलतेनं काम करावं, अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. हा अत्यंत भावनिक आणि संवेदनशील विषय असल्यानं प्रत्येक प्रक्रिया काळजीपूर्वक पार पाडावी, असंही त्या म्हणाल्या.
महाराष्ट्र शासन आणि महापालिकेकडून मदत : मृतांच्या कुटुंबीयांना मदतीबाबत बोलताना सुनेत्रा पवार यांनी सांगितलं की, संबंधित कंपनीकडून आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली असून महाराष्ट्र शासन आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडूनही मदत दिली जात आहे. दुर्घटनेमुळं उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांना शक्य ती सर्व मदत करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मदतीसाठी आवश्यक निर्देश : घटना घडली त्या दिवसापासून आपण सातत्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचं सांगताना त्यांनी म्हटलं की, त्यावेळी विधानमंडळाचं अधिवेशन सुरू होतं. तरीही घटनेची माहिती घेतली जात होती. आर्मी आणि एनडीआरएफच्या मदतीसाठी आवश्यक निर्देश देण्यात आले होते. प्रत्यक्ष उपस्थित राहणं शक्य नसलं तरी व्हिडिओ कॉलद्वारे सातत्यानं बचावकार्याचा आढावा घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
संपूर्ण परिस्थितीचा सविस्तर आढावा : मोशी कचरा डेपो परिसरातील परिस्थिती आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, यापूर्वीही या परिसराचा आढावा घेण्यात आला होता. मात्र, या दुर्घटनेनंतर पुन्हा संपूर्ण परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्याची गरज असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर भर दिला जाईल. यापुढील काळात महापालिका, राज्य शासन आणि संबंधित कंपनी या सर्वांना एकत्र बसवून व्यापक चर्चा करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. दुर्घटनेतील मृत, बेपत्ता कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांच्या मागण्या, त्यांचं पुनर्वसन, आर्थिक मदत तसंच भविष्यातील सुरक्षाविषयक उपाययोजनांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली.
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