मोशी इमारत दुर्घटना: महापालिकेवर शिवसेनेचे तीव्र आंदोलन; अधिकारी संजय कुलकर्णी यांच्या प्रतिमेला घातला पैशांचा हार
मोशी येथील दुर्घटनेत अनेक कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर शिवसेनेनं आंदोलन करत दुर्घटनेस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली.
Published : July 15, 2026 at 6:17 PM IST
पिंपरी-चिंचवड (पुणे) : मोशी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेनं आज पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मुख्यालयावर तीव्र आंदोलन केलं. महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक जमले. त्यांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत निषेध व्यक्त केला. आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी प्रतिकात्मक स्वरूपात महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर कचरा टाकून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचा निषेध नोंदवला.
मोशी येथील दुर्घटनेत अनेक कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या कामकाजावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं आंदोलन करत दुर्घटनेस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली.
अधिकारी संजय कुलकर्णी यांच्या प्रतिमेला पैशांचा हार
आंदोलनादरम्यान नुकतेच पर्यावरण विभाग प्रमुख पदावरील अधिकार काढून घेण्यात आलेले संजय कुलकर्णी यांच्या प्रतिमेला पैशांचा हार घालण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्या प्रतिमेवर कचरा फेकून निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी कार्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात घोषणाबाजी करत, निष्काळजीपणा आणि प्रशासनातील कथित भ्रष्टाचारामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप केला.
यावेळी आंदोलकांनी पर्यावरण विभागाचे तत्कालीन प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावर तातडीनं सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. केवळ प्रशासकीय कारवाई किंवा अधिकार काढून घेणे पुरेसे नाही. दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.
शिवसैनिकांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींना शिक्षा व्हावी. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही केली. आंदोलनामुळे काही काळ महापालिका परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पोलिसांनी घटनास्थळी बंदोबस्त ठेवत परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली. मोशी दुर्घटनेनंतर विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत आहेत. या दुर्घटनेची चौकशी सुरू असतानाच शिवसेनेच्या आंदोलनामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आता या प्रकरणात प्रशासन आणि तपास यंत्रणा पुढे कोणती कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांनी तपासाची गती वाढवत कंत्राटदार कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अटक केली. ऍंथोनी लारा रिन्यूयेबल एनर्जी कंपनीचे प्रकल्प प्रमुख अशोककुमार गुप्ता यांना अटक करण्यात आली आहे. कंपनीचे सुरक्षा अधिकारी विजय सपकाळ यांचा पोलीस शोध घेत आहेत. या दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात कंपनीकडून गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकल्पाची पाहणी, सुरक्षेची अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन याबाबत आवश्यक दक्षता घेतली होती का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.
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