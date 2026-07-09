ETV Bharat / state

मोशीतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील इमारत दुर्घटना; 9 जणांची सुखरूप सुटका, आणखी 9 कर्मचारी ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती

पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी परिसरातील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर सलग दुसऱ्या दिवशी बचावकार्य सुरू आहे. एकूण 9 जणांची सुटका झाली आहे.

moshi building collapse
दुर्घटनास्थळी बचावकार्य सुरू (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 9, 2026 at 10:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी परिसरातील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे. कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा इमारतीवर कोसळल्यानं इमारतीचा काही भाग ढासळला आहे. त्यामध्ये अनेक कर्मचारी अडकले आहेत.



दुर्घटनेनंतर तातडीने सुरू करण्यात आलेल्या बचाव मोहिमेत आतापर्यंत 9 कर्मचाऱ्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आलं आहे. मात्र, आणखी 9 कर्मचारी तळमजल्यात ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक तास उलटूनही त्यांच्याशी कोणताही संपर्क होत नसल्यानं बचाव पथकांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकलं आहे. अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी अत्याधुनिक उपकरणांच्या मदतीनं ढिगारा हटविण्याचं काम सुरू आहे.

घटनास्थळी एनडीआरएफ, लष्कर, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अग्निशमन दल, पिंपरी-चिंचवड पोलीस तसेच इतर आपत्कालीन यंत्रणांची पथके संयुक्तपणे बचाव मोहिम राबवत आहेत. प्रत्येक हालचाल अत्यंत काळजीपूर्वक केली जात आहे. अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही इजा होऊ नये, याची खबरदारी घेतली जात आहे.



परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. नागरिकांची गर्दी रोखण्यासाठी घटनास्थळ सील करण्यात आलं आहे. जिल्हा प्रशासन, महापालिका अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित राहून बचावकार्याचा सातत्यानं आढावा घेत आहेत. अतिरिक्त यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळही घटनास्थळी मागविण्यात आलं आहे.

दरम्यान, ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आहे. त्यांच्या सुरक्षित सुटकेसाठी प्रार्थना केली जात आहे. या दुर्घटनेचं नेमकं कारण काय आहे? याचा तपास सुरू असून प्राथमिक चौकशीनंतरच अधिकृत माहिती समोर येणार आहे. सध्या सर्वांचे लक्ष बचाव कार्याकडे लागलं आहे. उर्वरित 9 कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

TAGGED:

RESCUE OPERATION PUNE BUILDING
WASTE TO ENERGY PROJECT
MOSHI BUILDING RESCUE OPERATION
मोशी वेस्ट टू एनर्जी बचाव मोहिम
MOSHI BUILDING COLLAPSE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.