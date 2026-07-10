मोशी इमारत दुर्घटनेत बचाव मोहिम तीन तास ठेवली बंद; अडकलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांचे प्रशासनावर गंभीर आरोप
मोशी येथील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारत कोसळल्यानंतर सलग तिसऱ्या दिवशी बचावमोहिम सुरू आहे. नातेवाईकांना संताप व्यक्त करत मोहिम तीव्र करण्याची मागमी केलीय.
Published : July 10, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 11:06 AM IST
पिंपरी-चिंचवड (पुणे)- पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी येथील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पात झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेला तब्बल 42 तास उलटून गेले असूनही बचावकार्य अद्याप सुरूच आहे. मलब्याखाली अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी एनडीआरएफ, अग्निशमन दल, महापालिका आणि इतर यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहेत. मात्र, इतका वेळ उलटूनही अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत कोणतीही ठोस माहिती समोर न आल्यानं त्यांच्या नातेवाईकांचा संताप अनावर झाला आहे.
मोशी येथील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीचा काही भाग कचऱ्याच्या प्रचंड ढिगाऱ्याखाली कोसळल्यानंतर ही दुर्घटना घडली. दुर्घटनेनंतर तातडीनं बचावकार्य सुरू करण्यात आलं. घटनास्थळी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री तैनात करण्यात आली असली, तरी नातेवाईकांच्या मते या कामाला अपेक्षित गती मिळालेली नाही.
जिथे लोक अडकलेले आहेत, तिथे पाहत नाहीत- अजूनही सात ते आठ अडकल्याची भीती व्यक्त होत आहे. यााबत रोष व्यक्त करताना एका महिलेनं सांगितलं की, आमची माणसं तिकडे पडली आहेत. तिकडं काम करा. पण, ते कचरा गोळा करत आहेत. रात्री पावणेतीन ते सकाळी सहा वाजेपर्यंत काम बंद ठेवलं आहे. कोणाचीही काहीही जबाबदारी नाही का? सुटका झालेल्या व्यक्तीनं कुठे शोधावे हे सांगितलं. पण, त्यांचंदेखील कुणी ऐकलं नाही".
मोशी येथील रहिवासी गायकवाड यांचा भाऊ ढिगाऱ्याखाली आहे. त्यांनी सांगितलं की, एकच मशीनवर काम करत आहेत. आठ जण अडकले आहेत. कोणताही अधिकारी येथे उपस्थित नाहीत. सहकार्य करणारा एकही व्यक्ती उपस्थित नाही. महापालिकेच्या चुकीमुळे इमारत कोसळली आहे. आम्ही उपाशी बसलो आहोत. आम्ही वेडे आहोत का? अडकलेल्या लोकांना पाणी आणि ऑक्सिजन द्यायला हवे. आम्ही नातेवाईकांना मरण्यासाठी नाही, काम करण्यासाठी पाठविले होते. पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी येथे असायला हवे. कँटीनच्या जवळ काही जण अडकले आहेत. येथील लोक आमच्याशी बोलत नाहीत. कचऱ्याचा डोंगर आपोआप झाला आहे का? कचऱ्याच्या डेपोविरोधात आंदोलन केले होते. प्रशासन जे सांगत आहेत, ते आम्ही ऐकत आहोत. त्यांनी आमचं ऐकू नये का? पती अडकल्याचं काहीजणांनी सांगूनही ऐकलं नाही. महापालिका आयुक्त कुणालाही भेटलं नाही".
वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहावेत- अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप करत संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, महापालिका आयुक्त, महापौर आणि स्थानिक आमदार यांनी स्वतः घटनास्थळी उपस्थित राहून बचावकार्यावर देखरेख ठेवावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहिल्यास निर्णय तातडीने होतील. तसेच कामालाही गती मिळेल, असे त्यांचं म्हणणं आहे.
कॅमेरे कर्मचाऱ्यापर्यंत पोहोचविण्याची नातेवाईकांची मागणी- याशिवाय घटनास्थळी उपलब्ध असलेली यंत्रसामग्री अपुरी असल्याचाही आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. एवढा मोठा कचऱ्याचा डोंगर हटवण्यासाठी केवळ दोन पोकलेन आणि काही जेसीबी पुरेशा नसल्याचं त्यांचे म्हणणे आहे. अधिक पोकलेन, जेसीबी आणि जड मशिनरी तातडीने उपलब्ध करून देऊन मलबा हटवण्याचं काम वेगानं करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मलब्याखाली अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत विशेष कॅमेरा किंवा अन्य तांत्रिक साधने पोहोचवून त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा नातेवाईकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अडकलेले कर्मचारी नेमक्या कोणत्या ठिकाणी आहेत, याचा अंदाज घेणे अधिक सोपे होईल, असे त्यांचं म्हणणे आहे.
मुख्य प्रवेशद्वार परिसरात अधिक लक्ष केंद्रित करावे- दुर्घटनेतून बचावलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोसळलेल्या इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ अनेक कर्मचारी अडकले असण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष शोधकार्य दुसऱ्याच बाजूनं सुरू असल्याचा गंभीर आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. त्यामुळे बचावकार्याची दिशा बदलून मुख्य प्रवेशद्वार परिसरात अधिक लक्ष केंद्रित करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं?- या सर्व आरोपांवर महापालिकेच्या विशेष अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. घटनास्थळी अत्यंत जटिल तांत्रिक परिस्थितीत बचावकार्य सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कचऱ्याचा मोठा ढिगारा हटवताना वापरली जाणारी जड मशिनरी सातत्यानं गरम होत आहे. त्यामुळे वेळोवेळी मशिनरी थांबवून ती थंड करावी लागत आहे. तसेच आवश्यक ते तांत्रिक देखभाल आणि ऑइल भरण्याची प्रक्रिया करावी लागत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अधिकाऱ्यांच्या मते, मशिनरी अतिउष्ण झाल्यास कचऱ्याला आग लागण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत बचावकार्य आणखी कठीण होण्याची शक्यता असल्यानं कोणताही धोका न पत्करता अत्यंत सावधगिरीनं आणि नियोजनबद्ध पद्धतीनं शोधमोहीम सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
दिलासा मिळण्याची नातेवाईकांना प्रतीक्षा- दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिक आणि नातेवाईकांकडून सातत्यानं होत आहे. बचावकार्याला आणखी गती देण्यासाठी अतिरिक्त मशिनरी, आधुनिक तांत्रिक साधने आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असल्याचा आग्रहही त्यांनी धरला आहे. मोशी दुर्घटनेतील बचावकार्य अद्याप सुरू असून संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडचं लक्ष आता या बचावमोहिमेकडं लागलं आहे. मलब्याखाली अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत सकारात्मक माहिती मिळण्याची प्रतीक्षा त्यांच्या कुटुंबीयांसह संपूर्ण शहराला लागली आहे.
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