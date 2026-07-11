मोशी दुर्घटना : तळमजल्यालाच पूर्णत्वाचा दाखला; मग वरचे दोन मजले कोणाच्या परवानगीने? प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
महापालिकेच्या बांधकाम विभागानं 27 जुलै 2023 रोजी या प्रशासकीय इमारतीच्या केवळ तळमजल्याला पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) मंजूर केला होता.
Published : July 11, 2026 at 10:07 AM IST
पिंपरी-चिंचवड : मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण दुर्घटनेनंतर 'वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प'संदर्भात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. दुर्घटनाग्रस्त प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या केवळ तळमजल्यालाच पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) देण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात या इमारतीवर आणखी दोन मजले उभारण्यात आल्याचं उघड झालं आहे.
यामुळे पूर्णत्वाचा दाखला नसताना हे अतिरिक्त बांधकाम कोणाच्या परवानगीने करण्यात आले? तसेच संबंधित विभागांनी याकडे दुर्लक्ष का केले? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अनधिकृत बांधकामाला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
अतिरिक्त दोन मजल्यांचं बांधकाम नेमकं कोणाच्या परवानगीने? : महापालिकेच्या बांधकाम विभागानं 27 जुलै 2023 रोजी या प्रशासकीय इमारतीच्या केवळ तळमजल्याला पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) मंजूर केला होता. या दाखल्यामध्ये तळमजल्याचाच स्पष्ट उल्लेख असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे इमारतीचा पहिला आणि दुसरा मजला अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आला होता का, याबाबत गंभीर शंका उपस्थित झाली आहे.
या संदर्भात बांधकाम विभागाकडे विचारणा केली असता, शहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी पहिला आणि दुसरा मजला उभारण्यासाठी कोणतीही परवानगी मागण्यात आल्याची नोंद किंवा त्यासंबंधीचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे या दोन मजल्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. अशा स्थितीत इमारतीवरील अतिरिक्त दोन मजल्यांचं बांधकाम नेमकं कोणाच्या परवानगीने आणि कोणत्या आधारे करण्यात आलं? याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
अवघ्या 24 तासांत पूर्णत्वाचा दाखला मंजूर : या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिकेच्या पर्यावरण विभागानं 26 जुलै 2023 रोजी सुधारित बांधकामासाठी परवानगी मागितली होती. त्यानंतर अवघ्या 24 तासांत, म्हणजे 27 जुलै रोजी बांधकाम विभागाने पूर्णत्वाचा दाखला मंजूर केला. इतक्या कमी कालावधीत प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्यात आली होती का? की पाहणी न करताच दाखला देण्यात आला? याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कँटीन, कॉन्फरन्स रूम, कार्यालयीन कामकाज चालायचं : दरम्यान, पूर्णत्वाचा दाखला नसतानाही पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर कँटीन, कॉन्फरन्स रूम तसेच इतर कार्यालयीन कामकाज सुरू होतं. त्या ठिकाणी कर्मचारी नियमितपणे कार्यरत होते. त्यामुळे या मजल्यांचा वापर करण्यास परवानगी कोणी दिली, कर्मचाऱ्यांना त्या इमारतीत काम करण्यास कोणी मंजुरी दिली आणि आवश्यक सुरक्षा निकषांची पूर्तता करण्यात आली होती का? असे अनेक गंभीर प्रश्न या दुर्घटनेनंतर उपस्थित झाले आहेत.
या दुर्घटनेत एका कामगाराचा मृत्यू झाला, तर 8 कामगार तब्बल 65 तास ढिगाऱ्याखाली अडकून पडले होते. या घटनेनं संपूर्ण राज्य हादरलं असताना आता परवानग्यांतील कथित अनियमितता समोर आल्यानं जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे.
आयुक्तांनी उत्तर देणं टाळलं : दरम्यान, या सर्व घडामोडींविषयी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारलं असता त्यांनी थेट उत्तर देणं टाळलं. सध्या प्रशासनाचे संपूर्ण लक्ष बचावकार्यावर असून, परवानग्या आणि बांधकामासंदर्भातील बाबींची सखोल चौकशी करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र यापेक्षा अधिक भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.
बांधकामांची तपासणी, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह : या प्रकरणात आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, केवळ तळमजल्यालाच पूर्णत्वाचा दाखला असताना इमारतीवरील पहिला आणि दुसरा मजला कोणाच्या परवानगीने उभारण्यात आला? त्या मजल्यांवर कर्मचारी कार्यरत असताना आवश्यक सुरक्षा तपासणी झाली होती का? तसेच या दुर्घटनेसाठी पर्यावरण विभाग, बांधकाम विभाग, संबंधित कार्यकारी अभियंते, कंत्राटदार किंवा इतर जबाबदार अधिकाऱ्यांपैकी नेमकी जबाबदारी कोणाची, याचे उत्तर चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे महापालिकेच्या परवानगी प्रक्रियेची पारदर्शकता, बांधकामांची तपासणी आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.