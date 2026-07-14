ETV Bharat / state

मोशी दुर्घटना : कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याला अटक, दुसऱ्याचा शोध सुरू; तर महापालिका अधिकारी कुलकर्णी-आल्हाटांवरही कारवाईची शक्यता

मोशी येथील दुर्घटनेच्या प्रकरणात एका अधिकाऱ्याला अटक झाली आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.

moshi building collapse
अधिकाऱ्याला अटक (Source-ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 14, 2026 at 6:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पिंपरी चिंचवड : मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांनी तपासाची गती वाढवत कंत्राटदार कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला अटक केली आहे. ऍंथोनी लारा रिन्यूयेबल एनर्जी कंपनीचे प्रकल्प प्रमुख अशोककुमार गुप्ता यांना अटक करण्यात आली आहे. कंपनीचे सुरक्षा अधिकारी विजय सपकाळ यांचा पोलीस शोध घेत आहेत. या दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणात कंपनीकडून गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचा ठपका ठेवत पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे.



तपासात समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, कंपनीनं सुरक्षेचे आवश्यक नियम पाळले नाहीत. कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ उभारण्यात आलेल्या इमारतीच्या सुरक्षिततेबाबत पुरेशी खबरदारी घेण्यात आली नव्हती. तसेच संभाव्य धोके आणि सुरक्षाविषयक बाबी प्रशासनापासून लपविण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे. या हलगर्जीपणामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचं पोलिसांचे प्राथमिक निरीक्षण आहे.

अशोककुमार गुप्ता यांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्यात येणार आहे. फरार असलेले सुरक्षा अधिकारी विजय सपकाळ यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत आहेत. या दोघांवर भारतीय न्याय संहितेतील सदोष मनुष्यवधासह अन्य गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.



दरम्यान, या प्रकरणात केवळ कंत्राटदार कंपनीच नव्हे तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाची भूमिकाही तपासाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्या जबाबदारीचीही चौकशी सुरू आहे. या अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकल्पाची पाहणी, सुरक्षेची अंमलबजावणी आणि नियमांचे पालन याबाबत आवश्यक दक्षता घेतली होती का, याचा तपास पोलीस करत आहेत.

तपासात जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. कंपनीचे अधिकारी असोत किंवा महापालिकेचे अधिकारी, कोणालाही तपासातून सूट दिली जाणार नाही. उपलब्ध पुरावे, कागदपत्रे आणि तांत्रिक अहवालांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल-पोलीस उपायुक्त मारुती जगताप

दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी- मोशी दुर्घटनेनंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या प्रकरणातील तपास निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीनं व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता कंपनीच्या अधिकाऱ्यावरील अटकेनंतर तपासाची व्याप्ती वाढली आहे. महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होते का, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

ANTONY LARA RENEWABLE ENERGY OWNER
PUNE BUILDING COLLAPSE
मोशी कचरा इमारत दुर्घटना
DCP MARUTI JAGTAP
MOSHI BUILDING COLLAPSE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.