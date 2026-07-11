मोशी इमारत दुर्घटना : मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत आणि नोकरीची घोषणा
पिंपरी-चिंचवडमधील मोशी येथील इमारत दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांसाठी राज्य सरकार, महापालिका आणि संबंधित कंत्राटदाराकडून मोठी आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
Published : July 11, 2026 at 4:06 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : मोशी येथील कचरा डेपो परिसरात घडलेल्या भीषण इमारत दुर्घटनेनंतर मृतांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी विविध स्तरावरून आर्थिक मदतीच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. प्रकल्प चालवणाऱ्या अँटोनी वेस्ट ग्रुपकडून मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येणार असून, कुटुंबातील एका इच्छुक सदस्याला कंपनीमध्ये नोकरी देखील दिली जाणार आहे. याशिवाय जखमी कर्मचाऱ्यांच्या उपचाराचा संपूर्ण खर्च कंपनी उचलणार असून, मृतांच्या लहान मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारीही कंपनीने स्वीकारली आहे. या दुर्घटनेमुळं अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, त्यांना आर्थिक आधार मिळावा आणि भविष्यातील उपजीविकेची चिंता कमी व्हावी, या उद्देशाने ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे. कंपनीच्या या निर्णयामुळं काही प्रमाणात का होईना, प्रभावित कुटुंबांना दिलासा मिळणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दुर्घटनास्थळी महापौर रवी लांडगे : पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडून मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच राज्य सरकारकडूनही प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळं प्रत्येक मृताच्या कुटुंबाला विविध माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. महापौर रवी लांडगे यांनी दुर्घटनास्थळी भेट देऊन बचावकार्याचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी बचाव पथकांकडून सुरू असलेल्या कामाची माहिती घेतली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. दुर्घटनास्थळावरील मलबा हटविण्याचं आणि शोधकार्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू असून, हे काम संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दुर्घटना नेमकी कशामुळं घडली : याचबरोबर या दुर्घटनेच्या कारणांची सखोल चौकशी केली जाईल, असंही महापौरांनी स्पष्ट केलं. इमारत दुर्घटना नेमकी कशामुळं घडली, त्यामागे कोणाचा निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन आहे का?, याची तपासणी केली जाईल. चौकशीत जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कोणतीही दया न दाखवता कडक कारवाई करण्यात येईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. मोशी येथील या दुर्घटनेने संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहर हादरलं असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा दुर्घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे. दरम्यान, बचावकार्य पूर्ण झाल्यानंतर चौकशी अहवालाच्याआधारे पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचं प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे.
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