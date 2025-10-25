जैन बोर्डिंग जमीन प्रकरण : केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतली जैन मुनींची भेट: नागरिकांची जोरदार घोषणाबाजी
जैन बोर्डिंग जमीन विक्री प्रकरणावरुन रवींद्र धंगेकर यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप केले आहेत. आज मुरलीधर मोहळ यांनी जैन मुनीची भेट घेतली.
Published : October 25, 2025 at 10:55 PM IST
पुणे : शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या (जैन बोर्डिंग) जागेच्या विक्री व्यवहाराबाबत माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्याकडून केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र असं असताना आज मुरलीधर मोहोळ यांनी जैन बोर्डिंग इथं भेट देत आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिल्यानंतर जैन बोर्डिंग इथं उपस्थित नागरिकांनी जैन बोर्डिंगचा व्यवहार रद्द व्हावा, असं म्हणत जोरदार घोषणाबाजी केली.
मुरलीधर मोहोळ यांनी घेतली आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी यांची भेट : आज केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या (जैन बोर्डिंग) इथं जात आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, "गेल्या काही दिवसांपासून सातत्यानं मी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत असतो. पुण्याचे विषय तसेच राजकीय आणि संघटनात्मक विषयावर मी त्यांची भेट घेतो. काल झालेल्या भेटीत याबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. जैन बोर्डिंगच्या विषयात देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका स्पष्ट आहे. या शहराचा खासदार म्हणून माझी भूमिका काय असावी आणि जैन धर्मगुरू यांनी जे आवाहन केलं, त्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मी आज त्यांची भेट घेतली आहे. माझ्या ओळखीचे लोक जरी या विषयात असले, तरी यात माझा काहीही संबंध नसून मी पुराव्यानिशी ते सादर केले. ही बाब मी जैन धर्मगुरू यांच्या समोर मांडली आहे. हा व्यवहार रद्द होण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे असं, यावेळी जैन मुनी यांनी सांगितलं आहे. येत्या काळात हा विषय कसा संपेल, यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. लवकरात लवकर यात मार्ग काढला जाईल," असं यावेळी मोहोळ म्हणाले.
भारतभरातील जैन समाज ठेवणार एक दिवसीय उपवास : यावेळी आचार्य श्री गुप्ती नंदीजी म्हणाले की, "आज माझी भेट घेण्यासाठी पुण्याचे खासदार मुरलीधर मोहोळ आले होते. मी राज्याचे मुख्यमंत्री, पालकमंत्री तसेच खासदार या सर्वांना बोलावलं होतं. त्यांनाही बोलवलं होतं आणि आज त्यांनी माझी भेट घेतली. या प्रकरणात कोण आहे, कोण नाही हे मला माहीत नाही. मात्र आज त्यांनी भेट घेतल्यावर मला सांगितलं की, माझा या प्रकरणात काहीच हस्तक्षेप नाही. मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही राजा असून आमच्यावर जे अन्याय होत आहे ते पाहता त्यांनी हे व्यवहार रद्द करावा. तेव्हा त्यांनी येत्या काही दिवसात मी हा व्यवहार रद्द करणार असल्याचं त्यांनी मला सांगितलं आहे. येत्या 28 तारखेला धर्मादाय आयुक्त इथं सुनावणी असून संपूर्ण भारतभर जैन समाजाच्या वतीनं एक दिवसीय उपवास ठेवला जाणार आहे. एक तारखेपर्यंत जर व्यवहार रद्द झाला नाही, तर उपोषणाला सुरुवात करणार आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
