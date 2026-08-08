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'जितक्या जास्त बदल्या, तितके अधिक सकारात्मक बदल'; तुकाराम मुंढेंची गर्जना, भेसळखोरांनाही दिला थेट इशारा

पुण्यातील एका कार्यक्रमात अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळं आपल्याला अजिबात त्रास होत नसल्याचे सांगत भेसळखोरांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला.

IAS TUKARAM MUNDHE
तुकाराम मुंढे (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 7:04 PM IST

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पुणे : 'पुणे लोकल' आणि 'माय जनसेवक' यांच्या संयुक्त विद्यमानानं बालगंधर्व रंगमंदिरात 'भविष्यवेध - संवाद भविष्याचा' या उपक्रमांतर्गत तुकाराम मुंढेंची मुलाखत आयोजित केली होती. यावेळी त्यांनी आपल्या बालपणापासूनचा खडतर प्रवास, यूपीएससीतील अपयश आणि यश, प्रशासकीय कारकीर्दीतील कठोर निर्णय आणि अन्न सुरक्षेशी संबंधित धोरणांवर मनमोकळं भाष्य केलं.

बदल्यांमुळं मला त्रास होत नाही : "प्रत्येक तरुणानं स्वतःची स्वप्नं, सद्विवेक आणि अंतरात्म्याला फॉलो केलं पाहिजे. केवळ प्रवाहासमवेत न वाहता समाजात सकारात्मक बदल घडवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळं मला त्रास होत नाही. उलट बदल हा प्रगतीचा अविभाज्य भाग असून, माझ्या जितक्या जास्त बदल्या होतील, तितके अधिक सकारात्मक बदल घडतील," असं मत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी व्यक्त केलं.

स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करा : "खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. भेसळयुक्त अन्न, विषारी ताडी-दारू आणि निकृष्ट अन्नपदार्थ नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळत आहेत. 'एफडीए'नं तक्रारींसाठी टोल-फ्री क्रमांक सुरू केला आहे. त्याला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. हायकोर्टाच्या कँटीनपासून ते शासकीय कार्यालयांपर्यंत सर्वत्र नियमानुसारच तपासणी सुरू आहे. अन्न उद्योगानं नियमांचं पालन करणं, एफडीएनं नियमन करणं आणि ग्राहकांनी सजग राहणं यातूनच ही व्यवस्था बदलेल. तसंच मी भारत-चीनबाबत अभ्यास केला आहे. पण आता माझा मोर्चा चायनीज खाद्याकडं वळवावा लागणार आहे. कोणाचं अंधानुकरण करू नका, तर प्रत्येकाकडून चांगले गुण शिका आणि स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करा," असं तुकाराम मुंढे म्हणाले.

व्यक्तीपेक्षा व्यवस्था महत्त्वाची : "डिजिटल युगात तरुण पिढीचा 'अटेंशन स्पॅन' अवघ्या आठ सेकंदाचा झाला आहे. तर स्क्रीन टाइम 8-9 तासांवर गेला आहे. त्यामुळं केवळ सोशल मीडियावर रील्स स्क्रोल करू नका, तर विचार करा. कष्टाची तयारी ठेवून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करा. प्रवाहातील लाकडाच्या ओंडक्याप्रमाणं वाहून न जाता जीवंत माणसाप्रमाणं ध्येयाकडं वाटचाल करा. परिस्थिती कशीही असली, तरी तुमचं भविष्य हे तुम्ही आज घेतलेल्या निर्णयांवरच अवलंबून असतं. कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा व्यवस्था महत्त्वाची आहे. व्यवस्थेनं नियमांनुसार काम केलं पाहिजे. अधिकारी येतील-जातील. मात्र व्यवस्था व्यवस्थित चालण्यासाठी उत्तरदायित्व आणि कार्यपद्धतीची संस्कृती विकसित झाली पाहिजे. त्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसमवेत नागरिकांचेही योगदान महत्त्वाचं आहे," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

बीयर आणू का?’ या प्रश्नानं दिल्ली सोडली : यूपीएससीच्या तयारीदरम्यान 1996 मध्ये पहिल्यांदा दिल्लीला गेल्याचा किस्साही यावेळी मुंढे यांनी सांगितला. "दिल्लीतील जवाहर बुक डेपोमधून पुस्तकं घेतल्यानंतर पहाडगंजमधील एका हॉटेलमध्ये थांबलो होतो. त्या वेळी वेटरनं 'बीयर आणू का?' असं विचारताच मला संताप आला. मी तातडीनं बॅग पॅक केली आणि रेल्वे स्थानक गाठलं. तिकीट नसतानाही कर्नाटक एक्स्प्रेसचं जनरल तिकीट काढून टॉयलेटजवळ बसत भुसावळपर्यंत प्रवास केला. यानंतर बसनं संभाजीनगर गाठलं."

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TUKARAM MUNDHE
तुकाराम मुंढे
अन्न व औषध प्रशासन
FDA COMMISSIONER TUKARAM MUNDHE
IAS TUKARAM MUNDHE

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