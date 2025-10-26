'शिवार हेल्पलाईन'च्या माध्यमातून अतिवृष्टी भागातील आठ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत
अतिवृष्टीमुळं राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. राज्य शासनासह शिवार हेल्पलाईनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिकसह मानसिक आधार मिळत आहे.
Published : October 26, 2025 at 1:24 PM IST
पुणे : मराठवाड्यात काही दिवसांपूर्वी अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं. त्याबाबत सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत जाहीर झाली आहे. मात्र अजूनही काही शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. अचानक झालेल्या पावसामुळं शेतकऱ्याचं पिक वाया गेलं. त्यामुळं शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीला अनेक सामाजिक संघटना पुढं येत आहेत. असं असलं तरी पुण्यात सुरू झालेल्या 'शिवार हेल्पलाईन'च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मदत मिळत आहे. या हेल्पलाईनच्या माध्यमातून गेल्या महिनाभरात तब्बल 8,934 शेतकऱ्यांना समुपदेशनाद्वारे मानसिक आधार दिला आहे.
शिवार हेल्पलाईन ठरतेय जीवनदायी : राज्यातील अतिवृष्टीमुळं हजारो शेतकऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त झालेत. त्यामुळं शेतकऱ्याचं असून मोठं नुकसान झालं. बळीराजा संकटात असताना शिवार फाउंडेशन संस्थेनं स्थापन केलेली 'शिवार हेल्पलाईन' शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरत आहे. या हेल्पलाईनच्या माध्यमातून गेल्या महिनाभरात तब्बल 8,934 शेतकऱ्यांना समुपदेशनाद्वारे मानसिक आधार देत आत्महत्येपासून रोखलं आहे. तसंच काही शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देखील केली आहे.
अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून रोखण्यात यश : "शिवार हेल्पलाईनची सुरुवात 2017 साली. या हेल्पलाईनच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यात जाऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी काम व्हायचं. एका जिल्ह्यात सुरू झालेल्या या मोहिमेला 20 जिल्ह्यातून फोन येत होते. एवढंच नाही तर विविध चार राज्यातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत फोन येत होते. मागील आठ वर्षात दहा हजारहून अधिक फोन आले आहेत. यातील 200 हून अधिक शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून रोखण्यात यश आलं आहे. मागच्या महिन्यात जी काही अतिवृष्टी झाली. त्यात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी आठ हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. यातून 200 पेक्षा अधिक मुलांना शैक्षणिक मदत करण्यात आली. तर काही शेतकऱ्यांना बियाणांचं वाटप करण्यात येणार आहे. या शिवार हेल्पलाईनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना केवळ समुपदेशनच नव्हे, तर आर्थिक मार्गदर्शन, शिक्षणाची मदत आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाण्यांची देखील सुविधा पुरवली जाते," अशी माहिती शिवार फाउंडेशनचे संस्थापक विनायक हेगाणा यांनी सांगितलं.
31 जिल्ह्यांमध्ये शिवार हेल्पलाईनचं जाळं : "मराठवाड्यासह राज्यातील इतर भागात जी अतिवृष्टी झाली. त्या भागातील शेतकऱ्यांचे आम्हाला फोन येत आहेत. अतिवृष्टीमुळं शेतकरी मोठ्या संकटात सापडलेत. या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचं काम आमच्या माध्यमातून होत आहे. रात्रंदिवस आम्हाला फोन येत असून शेतकरी आपली व्यथा मांडत आहे. आमच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गहू, हरभरा, ज्वारी यांसारख्या बियाण्यांचं वितरण करण्यात आलं. याशिवाय पूरग्रस्त भागांतील 8,500हून अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत थेट मदत पोहचवली आहे. या उपक्रमांतर्गत आज 31 जिल्ह्यांमध्ये शिवार हेल्पलाईनचं जाळं विस्तारलं आहे, असून दानशूर लोकांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीला पुढं यावं," असं यावेळी विनायक हेगाणा यांनी सांगितलं.
