चंद्र, शुक्र अन् गुरु एकत्र चमकणार; 18 ते 20 मे दरम्यान दुर्मिळ खगोलीय दृश्य पाहायला मिळणार

खगोलशास्त्रात Conjunction म्हणजे पृथ्वीवरून पाहताना दोन किंवा अधिक ग्रह, तारे किंवा चंद्र आकाशात एकमेकांच्या अतिशय जवळ दिसणं. प्रत्यक्षात हे खगोलीय घटक लाखो किलोमीटर अंतरावर असतात.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 18, 2026 at 1:15 PM IST

मुंबई : मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात आकाश निरीक्षकांसाठी एक दुर्मिळ आणि आकर्षक खगोलीय दृश्य पाहायला मिळणार आहे. 18 ते 20 मे 2026 दरम्यान चंद्र, शुक्र (Venus) आणि गुरु (Jupiter) हे तीन तेजस्वी खगोलीय घटक आकाशात एकमेकांच्या जवळ दिसणार असून Conjunction अर्थात युतीचा सुंदर नजारा अनुभवता येणार आहे.

हे दृश्य भारतासह जगभरातील अनेक भागांतून पाहता येणार असून पहाटेच्या किंवा सायंकाळच्या आकाशात या तीन घटकांची खास मांडणी लक्ष वेधून घेणार आहे. सोशल मीडियावर याचे फोटो आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून अनेकांनी या दृश्याला Sky Smile असं नाव दिलं आहे.

Conjunction म्हणजे नेमके काय? : खगोलशास्त्रात Conjunction म्हणजे पृथ्वीवरून पाहताना दोन किंवा अधिक ग्रह, तारे किंवा चंद्र आकाशात एकमेकांच्या अतिशय जवळ दिसणं. प्रत्यक्षात हे खगोलीय घटक लाखो किलोमीटर अंतरावर असतात. मात्र पृथ्वीच्या दृष्टीकोनातून ते जवळ आल्यासारखं भासतात. अशा घटना दरवर्षी घडतात, पण चंद्र, शुक्र आणि गुरु हे तिन्ही घटक एकत्र इतक्या आकर्षक स्वरूपात दिसणे तुलनेनं दुर्मिळ मानलं जातं.

कोणता ग्रह सर्वाधिक तेजस्वी दिसणार? : तज्ज्ञांच्या मते, शुक्र हा पृथ्वीवरून दिसणारा सर्वात तेजस्वी ग्रह आहे. सूर्यास्तानंतर तो पांढऱ्या तेजस्वी बिंदूप्रमाणे चमकताना दिसतो. गुरु ग्रह आकाराने सौरमालेतील सर्वात मोठा ग्रह असला, तरी पृथ्वीपासून अधिक दूर असल्यामुळे तो शुक्रापेक्षा किंचित कमी तेजस्वी दिसतो. या दोन्ही ग्रहांच्या मधोमध कोरीसारखा चंद्र दिसल्यामुळे हे संपूर्ण दृश्य अधिक आकर्षक आणि मनमोहक वाटणार आहे.

भारतात कोणत्या वेळी दिसणार? : भारतात हे खगोलीय दृश्य 19 मे रोजी सूर्यास्तानंतर साधारण 30 ते 45 मिनिटांनी पाहता येणार आहे. शहरानुसार वेळ खालीलप्रमाणे असू शकते.

  • मुंबई, पुणे, नाशिक : सायंकाळी 7.10 नंतर
  • दिल्ली : सायंकाळी 7.00 नंतर
  • कोलकाता : सायंकाळी 6.20 नंतर
  • बेंगळुरू आणि चेन्नई : सायंकाळी 6.40 नंतर

सूर्य पूर्णपणे मावळल्यानंतर पश्चिम दिशेला स्वच्छ आकाशात हे दृश्य अधिक स्पष्ट दिसण्याची शक्यता असल्याचं प्रा. सत्तार यांनी सांगितलं.

दुर्बीण लागणार का? : ही घटना उघड्या डोळ्यांनी सहज पाहता येणार आहे. मात्र, दुर्बीण किंवा छोट्या टेलिस्कोपमधून निरीक्षण केल्यास चंद्राची कोर अधिक स्पष्ट दिसेल. तसेच गुरु ग्रहाजवळील काही उपग्रहही पाहता येऊ शकतात. मोबाईल फोन किंवा DSLR कॅमेऱ्यानंही हा नजारा टिपता येणार असल्याचे प्रा. सत्तार यांनी सांगितलं.

सोशल मीडियावर उत्सुकता : इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि X (पूर्वीचे ट्विटर) वर या खगोलीय घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होत आहेत. अनेक खगोलप्रेमींनी “Don’t miss this sky event” अशा पोस्टद्वारे लोकांना आकाश निरीक्षणाचे आवाहन केले आहे. काही व्हिडिओंमध्ये चंद्र, शुक्र आणि गुरु मिळून “स्माईल” तयार झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात ही दृष्टीभ्रमासारखी रचना असून ती स्थान आणि वेळेनुसार बदलू शकते.

खगोलप्रेमींसाठी महत्त्वाच्या सूचना :

  • शहरातील जास्त प्रकाशापासून दूर मोकळी जागा निवडा
  • पश्चिम दिशेकडे स्पष्ट दृश्य असलेली जागा निवडावी
  • सूर्यास्तानंतर लगेच निरीक्षण सुरू करावं
  • हवामान ढगाळ असल्यास दृश्य कमी स्पष्ट दिसू शकतं
  • फोटो काढताना मोबाईलमध्ये Night Mode वापरावा

या खगोलीय युतीमुळे मे महिन्यातील रात्रीचे आकाश अधिक आकर्षक दिसणार असून खगोलप्रेमींसाठी ही एक खास पर्वणी ठरणार आहे.

