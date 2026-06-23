ETV Bharat / state

मुंबईत मान्सूनची चाहूल; आज सकाळपासून पावसाची दमदार एंट्री; पुढील 24 तास महत्त्वाचे

हवामान विभागानं मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून आजपासून पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

Mumbai Heavy Rainfall
मुंबईत मुसळधार पाऊस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 10:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : यंदा मान्सूननं बरीच वाट पाहायला लावली. पण आता अखेर मुंबईत पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे. आज मंगळवारी (23 जून) सकाळपासून शहरात अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस सुरू झाला असून वातावरण ढगाळ झालं आहे. त्यामुळे उकाड्यानं त्रस्त झालेल्या मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यंदा मुंबईत मान्सूनचं आगमन नेहमीपेक्षा उशिरा होत असल्यानं नागरिक पावसाची आतुरतेनं वाट पाहत होते. साधारणपणे दरवर्षी 7 ते 8 जूनदरम्यान मुंबईत मान्सून दाखल होतो. मात्र यंदा जूनचे तीन आठवडे उलटल्यानंतरही समाधानकारक पाऊस झाला नव्हता.

'24 तासांत मान्सून सक्रिय होणार' : दरम्यान, हवामान विभागानं मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून आजपासून पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. पुढील २४ तासांत मान्सून मुंबईत सक्रिय होण्याची शक्यता असल्याचंही हवामान विभागाने म्हटले आहे.

सध्या पावसासाठी अनुकूल हवामान तयार झालं असून शहरात पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

उकाड्याने हैराण झालेल्या मुंबईकरांना दिलासा : दरम्यान, आज सकाळपासून शहरात अनेक ठिकाणी पावसाच्या सरी कोसळत असून वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. हवामान विभागानं पुढील 24 तासांत मुंबईत मान्सून दाखल होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसेच मुंबईसह कोकण, गोवा आणि पश्चिम किनारपट्टीवर पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

रविवारी सकाळी मुंबईकरांना मान्सूनच्या आगमनाची चाहूल लागली होती. त्यानंतर सोमवारी सकाळीही काही भागांत हलका पाऊस झाला, मात्र दिवसभर उन्हाचा चटका कायम होता. आज मंगळवारी मात्र पावसानं दमदार हजेरी लावत उकाड्याने हैराण झालेल्या मुंबईकरांना दिलासा दिला.

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये किती पाणी शिल्लक? : यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांतील जलसाठा चिंताजनकरीत्या घटला आहे. सध्या सातही धरणांमध्ये मिळून केवळ 8.68 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

  • अप्पर वैतरणा - 00 टक्के
  • मोडकसागर - 23.80 टक्के
  • तानसा - 3.04 टक्के
  • मध्य वैतरणा - 10.34 टक्के
  • भातसा - 7.99 टक्के
  • विहार - 41.25 टक्के
  • तुळशी - 22.02 टक्के

दरम्यान, धरण क्षेत्रातही पावसाचा जोर वाढेल आणि जलसाठ्यात वाढ होऊन मुंबईकरांची पाण्याची चिंता दूर होईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.

TAGGED:

MONSOON UPDATE
MUMBAI RAIN TODAY
MUMBAI WEATHER REPORT
मुंबई पाऊस हवामान अपडेट
MUMBAI RAINFALL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.