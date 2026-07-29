राज्यात जूनच्या तुटीनंतर जुलैत पावसाची जोरदार बॅटिंग; 94 टक्के पाऊस, तर 84 टक्के क्षेत्रावर खरीप पेरण्या पूर्ण
राज्यात 94.85 टक्के पाऊस झालाय. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या माहितीनुसार, अमरावती विभागातील सर्वाधिक 92 टक्के पेरणीसह राज्यात एकूण 84 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत.
Published : July 29, 2026 at 3:10 PM IST
पुणे : जून महिन्यात तब्बल राज्यात 47 टक्के पावसाची तूट निर्माण झाली होती. असं असताना जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून पुण्यासह राज्यातील विविध भागात मुसळधार पाऊस होत आहे. आतापर्यंत राज्यात 94 टक्के पाऊस झाला आहे. कोकण विभागात 111 टक्के (सरासरी पेक्षा जास्त) तर नाशिक विभागात 83 टक्के, पुणे विभागात 87 टक्के, मराठवाडा विभागात 77 टक्के आणि विदर्भात 73 टक्के पाऊस झाला आहे. राज्यात आज अखेर 120.84 लाख हेक्टर (84 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
अमरावती विभागात सर्वाधिक पेरणी : "राज्यात चांगला पाऊस पडत आहे. 1 जून ते 28 जुलैपर्यंत 480.4 मि.मी. पाऊस, सरासरीच्या 94.85 टक्के इतका पाऊस झाला आहे. या दोन महिन्यात 33 पर्जन्य दिवस नोंदवले आहेत. कोणत्याही तालुक्यात सरासरीच्या 25 टक्केपेक्षा कमी पाऊस झालेला नाही. राज्यात कोकण विभागात सर्वाधिक 1818.1 मिमी. (111टक्के) सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला आहे. तर विदर्भ विभागात सर्वात कमी 374.6 मिमी. (73टक्के) पाऊस झाला आहे. तसंच पेरणीच्या संदर्भात राज्यात आज अखेर 120.84 लाख हेक्टर (84 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. अमरावती विभागात सर्वाधिक पेरणी झाली आहे. अमरावतीमध्ये 27.95 लाख हेक्टर (92 टक्के) झाली आहे. तर सर्वात कमी पेरणी ठाणे विभागात झाली असून एक लाख 54 हजार 674 हेक्टर (39 टक्के) एवढी झाली आहे. तर मराठवाडा विभागत 86 टक्के आणि विदर्भ विभागत पेरणी 81 टक्के पेरणी झाली आहे," अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार : "महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळं अनेक वेळा पिकांचं नुकसान होतं. पर्यायानं शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होतं. यामुळं बाधित शेतकरी शेती कर्जाची मुदतीत परतफेड करू शकत नाहीत. असे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळं त्यांना बँकांकडून नव्यानं पीककर्ज उपलब्ध होऊ शकत नाही. सरकारनं पीककर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्ती देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. पहिली यादी जाहीर झाली असून यात 16 लाख शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. त्यांची कर्जमाफी करण्यात येणार आहे. यानंतर पुढील यादी लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे," असं कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं.
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