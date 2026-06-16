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महाराष्ट्रात मान्सूनची प्रगती मंदावली; शेतकऱ्यांना पेरणी पुढे ढकलण्याचा सल्ला

मान्सून तळकोकणात 8 जून रोजी दाखल झाला असला तरी त्यानंतर त्याची पुढील प्रगती झालेली नाही.

Monsoon Progress Stalls in Maharashtra
महाराष्ट्रात मान्सूनची प्रगती मंदावली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 4:29 PM IST

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पुणे : जूनच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील काही भागांत मान्सून दाखल झाला असला, तरी अनेक भागांना अद्याप समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मान्सून सध्या तळ कोकणपर्यंत पोहोचला असून त्यानंतर त्याची पुढील वाटचाल थांबली आहे.

हवामान विभागानुसार, पुढील 4 ते 5 दिवस मान्सूनच्या प्रगतीसाठी अनुकूल परिस्थिती नसल्यानं राज्यात पावसासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अरबी समुद्रातील प्रतिचक्रवाती परिस्थिती तसेच उत्तरेकडून वाहणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांमुळे मान्सूनचा प्रवास मंदावला आहे. या परिस्थितीचा परिणाम म्हणून जून महिन्यात राज्यात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल 72 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे, अशी माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.

'मान्सूनची प्रगती ठप्प; शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये' : मान्सून तळकोकणात 8 जून रोजी दाखल झाला असला तरी त्यानंतर त्याची पुढील प्रगती झालेली नाही. पुढील चार ते पाच दिवसही मान्सून पुढे सरकण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती नसल्यानं राज्याला पावसासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याची माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली. उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांचं प्रमाण वाढल्यानं मान्सूनचा वेग मंदावला असून हेच त्यामागील प्रमुख कारण असल्याचं त्यांनी सांगितलं. सध्या राज्यातील काही भागांत होत असलेला पाऊस हा मान्सूनचा नसून वादळी अथवा पूर्वमोसमी स्वरूपाचा आहे.

या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी घाईघाईने पेरणी करू नये, तसेच कृषी विभाग आणि शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या सूचनांचं पालन करावं, असं आवाहनही डॉ. सानप यांनी केलं.

ते पुढे म्हणाले की, जून महिन्यात आतापर्यंत महाराष्ट्रात सरासरी 76 मिलिमीटर पावसाची अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 21 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे राज्यात तब्बल 72 टक्के पावसाची तूट निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, वाढत्या आर्द्रतेमुळे उष्ण आणि दमट हवामान तयार झालं असून काही भागांसाठी हवामान खात्यानं उष्णतेचा 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. तसेच प्रशांत महासागरात 'एल निनो' सक्रिय झाला असून, येत्या काळात त्याचा परिणाम देशातील तसेच राज्यातील मान्सूनवर स्पष्टपणे दिसून येण्याची शक्यता असल्याचंही डॉ. सानप यांनी नमूद केलं.

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