14 दिवसांच्या खंडानंतर मान्सून पुन्हा सक्रिय; पुणे, सोलापूर, धाराशीवसह अलिबागमध्ये मान्सूनचं आगमन
जून संपत आला तरी संपूर्ण राज्यात मान्सून सक्रिय झालेला नाही. अशा स्थितीत भारतीय हवामान विभागानं दिलादायक माहिती दिली आहे.
Published : June 22, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 6:48 PM IST
पुणे : राज्यातील काही भागात 8 जून रोजी मान्सून दाखल झाला होता. यानंतर मान्सून पुढे सरकत नव्हता. गेल्या 14 दिवसांच्या प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मान्सूननं राज्यातील अलिबाग, पुणे, सोलापूर आणि धाराशीव या भागांमध्ये दाखल झाला. येत्या 24 ते 48 तासांत मान्सून मुंबईसह राज्याच्या इतर भागांत पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.
हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले की, "राज्यातील काही भागात मान्सून 8 जून रोजी कोकण आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्र येथे मान्सून दाखल झाला. त्यानंतर उत्तरेकडून येणाऱ्या कोरडे वारे आणि मान्सूनच्या वाऱ्यांची कमी झालेली तीव्रता यामुळे मान्सून पुढे सरकत नव्हता. मात्र, आता निर्माण झालेली स्थिती मान्सून सक्रिय होण्यासाठी अत्यंत अनुकूल आहे. मान्सून अलिबाग, पुणे, सोलापूर आणि धाराशीव या भागांमध्ये दाखल झाला आहे. तसेच पुढील तीन ते चार दिवसांत राज्यातील कोकण-गोव्यासह अंतर्गत महाराष्ट्रात मेघगर्जनेसह आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे. येत्या 27 आणि 28 जूननंतर कोकण किनारपट्टीसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' देण्यात आला आहे. या काळात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे", असे हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ सानप यांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले की" राज्यात जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. राज्यात यंदा सरासरीच्या 90 टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मान्सूनचे आगमन झाले असले तरी शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये. जेव्हा शेतात किमान 65 ते 100 मिमी पाऊस पडेल. जमिनीतील ओलावा किमान 2 फुटांपर्यंत जाईल, तेव्हाच पेरणी करावी", असा सल्ला यावेळी त्यांनी दिला.
पुण्याला पावसाची प्रतीक्षा- जून महिन्याचे 20 दिवस उलटल्यानंतरही पुणेकरांना उष्णतेचा तीव्र सामना करावा लागत होता. रविवारी (21 जून) दुपारच्या सुमारास शहरात झालेल्या पावसामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळाला होता. आठवडाभरापासून पुण्यात तापमानात सातत्यानं वाढ होत होती. कमाल तापमान 37 ते 40 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्यानं नागरिक उकाड्याने त्रस्त झाले होते.
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