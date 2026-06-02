दिलासादायक! पुढच्या दोन दिवसांत मान्सून केरळात दाखल होणार; महाराष्ट्रातील या भागांना 'यलो अलर्ट' जारी

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 2, 2026 at 7:23 PM IST

पुणे : यंदा मान्सूनचं अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये नेहमीपेक्षा काही दिवस आधीच आगमन झालं होतं. त्यामुळे केरळमध्येही मान्सूनचं आगमन लवकर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, वातावरणातील बदलांमुळे मान्सूनच्या प्रगतीला काहीसा विलंब झाला असून तो अद्याप केरळमध्ये दाखल झालेला नाही.

सध्या मान्सून अरबी समुद्राच्या काही भागांमध्ये तसेच बंगालच्या उपसागरातील परिसरात सक्रिय आहे. पुढील 24 ते 48 तासांत मान्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता हवामान विभागानं व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, 4 जून रोजी मान्सून केरळमध्ये दाखल होण्याची दाट शक्यता असल्याची माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली. मान्सूनच्या आगमनानंतर देशातील विविध भागांमध्ये पावसाची तीव्रता वाढण्याचा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे.

यंदा राज्यात 90 टक्के पाऊस पडण्याची : यावेळी डॉ. एस. डी. सानप यांनी सांगितलं की, गेल्या 48 ते 72 तासांतील हवामानविषयक आकडेवारीनुसार केरळमधील मान्सूनपूर्व पावसाचं प्रमाण वाढलं आहे. तसेच मान्सूनशी संबंधित वाऱ्यांच्या वेगातही वाढ झाली असून ही परिस्थिती केरळमध्ये मान्सूनच्या आगमनासाठी अत्यंत अनुकूल मानली जात आहे. त्यामुळे 4 जून रोजी मान्सून केरळमध्ये दाखल होईल, असा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केला आहे.

साधारणपणे 1 जून रोजी केरळमध्ये मान्सूनचं आगमन झाल्यानंतर पुढील 7 ते 10 दिवसांत तो महाराष्ट्रात पोहोचतो. सरासरीप्रमाणे 7 ते 8 जूनदरम्यान मान्सून तळकोकणात दाखल होतो आणि 10 जूनपर्यंत महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग व्यापतो. मात्र, हवामानातील बदलांमुळे या तारखांमध्ये काही प्रमाणात फरक पडू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

यंदा देशात सरासरीच्या 90 टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याचंही डॉ. सानप यांनी सांगितलं. हवामान अंदाजातील 4 टक्के मॉडेल एरर गृहीत धरल्यास प्रत्यक्ष पर्जन्यमान 86 ते 94 टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

काही भागांमध्ये मान्सूनपूर्व वादळी पावसाची हजेरी : डॉ. एस. डी. सानप पुढे म्हणाले की, सध्या महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांमध्ये मान्सूनपूर्व वादळी पावसाची हजेरी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांसाठी पुढील दोन दिवस 'यलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. त्यानंतरही पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये यलो अलर्ट कायम राहण्याची शक्यता आहे.

हा पाऊस सर्वदूर पडणारा नसून स्थानिक स्वरूपाचा असेल. त्यामुळे एकाच जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये पर्जन्यमानात मोठी तफावत दिसून येऊ शकते. काही ठिकाणी जोरदार पाऊस होईल, तर काही भाग कोरडे राहू शकतात. दरम्यान, हा पाऊस विजांच्या कडकडाटासह आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह होण्याची शक्यता असल्यानं नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असं आवाहनही त्यांनी केलं. पुढील 4 ते 5 दिवस राज्यात अशीच वादळी हवामानाची परिस्थिती कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केला आहे.

